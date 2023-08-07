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平息民怨？華北東北淹慘卻神隱　習近平急派副總理指導救災

▲中國國務院副總理張國清受習近平委派，5日起趕赴天津、黑龍江等地，指導防汛抗洪的救災工作。（圖／擷取自央視影片）
▲中國國務院副總理張國清受習近平委派，5日起趕赴天津、黑龍江等地，指導防汛抗洪的救災工作。（圖／擷取自央視影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

杜蘇芮颱風帶來豐沛水氣，加上卡努颱風遠距離影響，中國京津冀（北京、天津、河北）地區近日暴雨不斷並引發洪災，身為國家最高領導人的習近平遲遲未現身，也被質疑人已在北戴河度假。也許是為了平息民怨，中國國務院副總理張國清受習近平委派，5日起急赴天津、黑龍江等地，指導防汛抗洪的救災工作。

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綜合中媒報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清，僅代表中共黨中央及國務院，於5日、6日率領有關部門，陸續前往此番災情慘重之地視察。他在抵達天津後，隨即前往大清河清北分洪口門、清南大堤加固工程現場、獨流減河進洪閘，查看河流水位和堤防工程作業，並提醒近期京津冀地區遭遇極端強降雨天氣，海河流域下游行洪洩洪面臨嚴峻考驗，要充分考慮上游來水的不確定性，在後續洪峰到來之前，抓緊保質保量，對薄弱堤段、關鍵堤防進行加固加高，確保萬無一失。

▲中國京津冀地區近日暴雨不斷並引發洪災，圖為民眾聆聽中共高層視察時的指示。（圖／翻攝自微博）
▲中國京津冀地區近日暴雨不斷並引發洪災，圖為地方官員聆聽中共高層視察時的指示。（圖／翻攝自微博）
黑龍江省部分，張國清於五常市實地察看村屯受災和群眾轉移安置情況，也到位於道里區的哈爾濱水文站察看水勢水位，轉達習近平的慰問。針對後續降雨存在較大不確定性，張國清指出，必須毫不放鬆的做好防範，隨著支流洪水演進匯集，松花江、嫩江等防洪壓力增大，要嚴陣以待、嚴防死守，提前向一線預置搶險物資裝備，強化險工險段除險加固，及時處置重大險情，堅決守住安全度汛底線。

京津冀自7月29日開始暴雨，雨勢並在8月2日開始轉往東北地區，多地都發生洪澇和地質災害。然而，習近平未於汛情期間，親赴現場勘災引發討論，加上消息指出，中共高層已在北戴河開始暑期休假，也讓不少中國民眾相當不滿。

對此，中國官媒如《人民日報》等，5日、6日皆以頭版強調，習近平早在7月上旬，就對防汛救災工作做出重要指示，也都有密切在關注汛情，呼籲各級都要保持「時時放心不下」的工作狀態，做好巡查值守和應急響應，還明確指示「北京市作為現代化大都市，要經受得住這場考驗。」

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