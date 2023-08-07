盤點少女時代成軍16年現況！太妍單飛人氣高　潤娥當演員更紅

老高2篇聲明全消失！凌晨改文又撤除　引外界猜疑「這是縮了嗎」

▲老高被發現曾發布2篇聲明關於抄襲的，全都消失，引起外界熱議「這是老高縮了的意思嗎？」（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）
▲老高被發現曾發布2篇聲明關於抄襲的，全都消失，引起外界熱議「這是老高縮了的意思嗎？」（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

記者薛羽彤/綜合報導

擁有585萬訂閱的YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」日前被「藍泉媽媽」指控頻道內容都是抄襲，爭議延燒，老高二度發聲明，指出影片表現形式並不一樣，雖然不是原創但也絕非抄襲。昨（6）日有網友發現「老高把聲明撤掉了」，讓他忍不住好奇問道「這是老高縮了的意思嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲YouTuber老高與妻子小茉一搭一唱的解說風格深獲不少粉絲喜愛。（圖／翻攝老高與小茉 Mr & Mrs Gao）
▲老高被控涉嫌抄襲，他發聲明否認。（圖／翻攝老高與小茉 Mr & Mrs Gao）
老高被指控抄襲，在網路上掀起一波討論，他分別於4、5日二度在YouTube社群發布聲明，強調自己講述的內容是自然科學，更不可能有所謂原創作者，他認為「只有真正的源可以要求我標註源，而且我從來沒有說自己是源。」否認抄襲。

不過，有網友發現老高在6日凌晨又修改聲明，著作權的部分僅用幾句話帶過，並針對昆蟲的影片說明，他認為自己影片全文將近7000字，足足比原片長一倍以上。「我多出那4000字被忽略了？剩下2000多字也不一樣啊。硬要說有一樣的內容，那也是闡述客觀事實，大家一樣不很正常嗎。根本就不一樣的兩個影片，何來的100%抄襲之說。」兩篇聲明現已被撤除。


網友發現老高聲明消失，引起熱烈討論，網友在PTT上發文「這是老高縮了的意思嗎？還是老高發現根本不用理酸民，觀看數還是穩妥妥的？還是這事件被yt盯上要開鍘了？眾人紛紛猜測「現在才知道那兩篇聲明很爛喔」、「支持老高的基本上就是認為抄襲沒什麼」、「找資料來源又不代表編排都可以一樣，抄就是抄。」

▲老高更改聲明，不過現已將聲明全數刪除。（圖 / Dcard）
▲老高更改聲明，不過現已將聲明全數刪除。（圖 / Dcard）

 

老高抄襲風波延燒！酷炫揭YTR現實面　預測藍泉媽媽下一步

百萬網紅逆風開砲！怒嗆「老高聲明」不要臉　對比抄襲原文曝光

老高二度回應抄襲事件！曝重點在「表現形式」：你們無權要我刪片

老高與小茉被踢爆抄襲！首度回應「任何客觀事實都不是我的原創」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀