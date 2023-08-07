老高2篇聲明全消失！凌晨改文又撤除 引外界猜疑「這是縮了嗎」
擁有585萬訂閱的YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」日前被「藍泉媽媽」指控頻道內容都是抄襲，爭議延燒，老高二度發聲明，指出影片表現形式並不一樣，雖然不是原創但也絕非抄襲。昨（6）日有網友發現「老高把聲明撤掉了」，讓他忍不住好奇問道「這是老高縮了的意思嗎？」
記者薛羽彤/綜合報導
老高被指控抄襲，在網路上掀起一波討論，他分別於4、5日二度在YouTube社群發布聲明，強調自己講述的內容是自然科學，更不可能有所謂原創作者，他認為「只有真正的源可以要求我標註源，而且我從來沒有說自己是源。」否認抄襲。
不過，有網友發現老高在6日凌晨又修改聲明，著作權的部分僅用幾句話帶過，並針對昆蟲的影片說明，他認為自己影片全文將近7000字，足足比原片長一倍以上。「我多出那4000字被忽略了？剩下2000多字也不一樣啊。硬要說有一樣的內容，那也是闡述客觀事實，大家一樣不很正常嗎。根本就不一樣的兩個影片，何來的100%抄襲之說。」兩篇聲明現已被撤除。
網友發現老高聲明消失，引起熱烈討論，網友在PTT上發文「這是老高縮了的意思嗎？還是老高發現根本不用理酸民，觀看數還是穩妥妥的？還是這事件被yt盯上要開鍘了？眾人紛紛猜測「現在才知道那兩篇聲明很爛喔」、「支持老高的基本上就是認為抄襲沒什麼」、「找資料來源又不代表編排都可以一樣，抄就是抄。」