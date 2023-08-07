喜劇舞台劇《丞相，起風了》 黃捷參與演出挑戰網軍議題
喜劇舞台劇《丞相，起風了》全台巡演，8/12將於高雄衛武營登場。由去年奪得金鐘獎迷你劇集女主角獎的林辰唏擔綱女主角，金鐘得主湯志偉、劇場資深演員凱爾領銜主演，更跨界合作高雄市議員黃捷，挑戰劇場從沒出現過的網軍議題，透過最新時事的收錄，讓觀眾於歡笑中了解網路惡意留言的嚴重性。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市議員的黃捷說，自己並非第一次參與舞台劇，這次在《丞相》中我跳脫政治人物的身分，成為正式的演員，不僅要演戲，還要唱歌、跳舞！導演謝念祖分享，會找黃捷參與，在於女團團長在劇中是被網路霸凌的角色，「而在台灣，最常被網路攻擊的除了藝人、啦啦隊，就是年輕的女性政治人物。」
「在劇中黃捷會以被霸凌者過來人的經驗，來安慰同樣被網霸的人，那種真情流露，是真的會被感動。」黃捷笑說可能是跟平常「為民服務」的工作很相似，所以特別容易代入，而為了更精進演技，請大家多多支持自己的首部舞台劇。
此劇故事描述一群怪咖組成的雜牌軍，透過網路操作賺錢，但沒想到一次策略錯誤，導致女團霸凌事件炎上，眼看就要鬧出人命……他們要如何透過網路聲量，挽回一切。
《丞相，起風了》劇名取自網路PTT用語，趣味描述網路主流意見（網路風向）的改變。編導謝念祖分享創作起因於，劇團曾做過的網路節目被網軍出征，因此產生創作動能，「全民大劇團是全台第一個被網軍攻擊過的劇團，而網路的攻擊，不僅限於公眾人物，一般的老百姓，可能都可能在無知的狀況下受到波及，而往往被罵後，能身心不受影響挺過來的少之又少。」劇團表示，雖然議題看似沉重，但卻是以有趣的故事呈現，而劇中也會依照時事不斷調整，讓觀眾看了很有感。