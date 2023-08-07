倫敦知名塗鴉牆刷白、秀紅字！中國留學生遭譏：完美強化負面印象

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雖然紅磚巷塗鴉並不違法，但由於牆上已有許多知名作品，有一幅據悉還是去世畫家的遺作，其他人塗鴉時都會特意避開，這次卻被一併蓋過，因而引發爭議，不少人都批評「英國首都街道被一秒變成中國特色農村」、「一次滿分文化輸出，完美強化負面印象」、「那個倫敦塗鴉牆真的好丟人啊」、「真的不好看，將一面牆變成了過去農村的樣子」。然而，也有不少中國民眾力挺，認為：「這個行為不違法，我建議他在國內也這麼幹」、「建議這位寫簡體中文的塗鴉人加上英文，以便大多數英國人理解作品的精神」。
對此，「yique一鵲」則聲稱，對於蓋住某些藝術作品感到遺憾，但「這可能這就是自由的代價，那讓我來做放大這種代價的壞人吧」。
有港媒報導指出，「yique一鵲」本名叫王漢錚，今年約26歲，畢業於中國傳媒大學攝影專業，2019年赴英國皇家藝術學院修讀攝影碩士，但之後退學。曾任職美術館及藝術中心策展人，去年創立工作室獨立策展，並在皇家藝術學院修讀當代藝術，今年碩士畢業，Instagram介紹稱自己是「麻煩製造者」。
知名旅義華僑、白紙運動期間協助中國民眾大量轉貼抗爭實況的X（前稱Twitter）帳號「李老師不是你老師」，在轉貼這幅紅磚牆的作品時，則打下：「這一整個行為也是一個很形象，很『中國』的藝術品，那就是當『中國』來了以後，粗暴，不尊重也不考慮他人地將所有的一切燦爛繽紛的文化都一併清除，只留下白底紅字的他們自己都沒辦法踐行的24字戒律。」