餐桌上的聯合國！新移民女性關懷協會辦下午茶 多元茶會在桃園
為推廣社區多元文化共融，桃園市新移民女性關懷協會將於本月舉行三場「多元飲食文化下午茶」活動，由印尼、泰國、越南籍新住民擔任飲食文化講師，分享母國美食與文化，協會期待此活動深化公眾對多元族群的理解，而這三場活動則在8月5日、8月13日和8月19日舉行，歡迎公眾提前報名，並前往共襄盛舉。
國際中心賴正琳／綜合報導
桃園市新移民女性關懷協會將透過這次「多元飲食文化工作坊及下午茶」活動，見證新住民如何在「陪伴」與「培力」中成長。本次協會邀請多位經驗豐富的講師群為協會成員分享跨文化轉譯的技巧，讓新住民更認識自身及多元文化價值。
泰國籍理事長吳秉蓉說：「相信美食無國界，希望在活動中讓參與者體驗到世界各地的深刻連結。」榮譽理事長楊慧青補充：「多元飲食文化下午茶將是新住民示自己的故事和母國文化的魅力最佳舞台。我們期待更多桃園市民能參與這次活動。」
桃園市新移民女性關懷協會成員眾多，包含來自泰國、越南、中國和印度等地的新住民，致力於提供包括個案轉介、法律諮詢等多元服務，助力新住民融入當地社區，積極推動多元平權理念。日前，為回應彰化新二代事件也主動發起聲援行動，並獲得新住民和支持多元平權的企業家及社團組織參與者的熱烈響應。
支持新住民工作的桃園市議員張碩芳，也是該協會的會務顧問，受訪時說：「希望透過多元文化交流活動，帶來更多豐富多彩和充滿溫度的故事。」議員錢龍及黃敬平也期待桃園市民能透過活動更認識東南亞文化。
桃園市新移民女性關懷協會行銷長楊禮琳表示：「協會首次申請桃園市文化局社區創造計劃，期望未來能吸引更多青年參與協會的跨文化活動。」另外，活動也歡迎大眾參與，詳情可查詢桃園市新移民女性關懷協會臉書專頁，或至ACUPASS購買門票。