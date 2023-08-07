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父親節必喝優惠！珍煮丹2杯珍奶88元、春水堂買1送1　2大咖啡88折

▲父親節開喝手搖飲優惠！珍煮丹黑糖珍珠鮮奶兩杯只要88元，春水堂插旗華山文創園區開幕祭出買一送一，cama café特大杯經典拿鐵2杯88折，路易莎咖啡飲品88折。（圖／春水堂提供）
▲父親節開喝手搖飲優惠！珍煮丹黑糖珍珠鮮奶兩杯只要88元，春水堂插旗華山文創園區開幕祭出買一送一，cama café特大杯經典拿鐵2杯88折，路易莎咖啡飲品88折。（圖／春水堂提供）

記者蕭涵云/綜合報導

父親節開喝手搖飲優惠！珍煮丹黑糖珍珠鮮奶兩杯只要88元，春水堂插旗華山文創園區開幕祭出買一送一優惠，cama café特大杯經典拿鐵2杯88折，路易莎咖啡飲品88折。《NOWnews今日新聞》幫大家整理近期手搖飲新品、優惠一篇全掌握。

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📌珍煮丹：黑糖珍珠鮮奶「兩杯只要88元」
父親節8月8日一日限定，黑糖珍珠鮮奶中杯「兩杯只要88元」（原價120元，一人限購 2 組、最多 4 杯。限現場購買；UberEats/Foodpanda/你訂平台不參加）；可加價加購配料/自備環保杯可折抵/恕無法加價升級大杯；不與其他優惠併用。

▲珍煮丹父親節8月8日一日限定，黑糖珍珠鮮奶「兩杯只要88元」。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹父親節8月8日一日限定，黑糖珍珠鮮奶「兩杯只要88元」。（圖／珍煮丹提供）
📌春水堂：華山店開幕「買一送一」
春水堂插旗華山文創園區，華山店開幕推出首度北上的「小春雞蛋糕」，還限定販售「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」。即日起試營運，消費贈送限量春水堂「珍珠奶茶」或「功夫麵」印章明信片乙張（隨機不挑款）；8月8日正式開幕至8月10日，單筆消費滿999元，贈送限量珍珠奶茶「買一送一」券；8月11日至8月13日，單筆消費滿1299元，贈送限量「春水堂野餐墊」。

▲「小春雞蛋糕」北區95元/份，共有珍珠卡士達、紅豆卡士達、黃金蜂蜜、經典原味4種口味。（圖／春水堂提供）
▲「小春雞蛋糕」北區95元/份，共有珍珠卡士達、紅豆卡士達、黃金蜂蜜、經典原味4種口味。（圖／春水堂提供）
▲「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」139元/份，限華山店、環球中和店販售。（圖／春水堂提供）
▲「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」139元/份，限華山店、環球中和店販售。（圖／春水堂提供）
📌cama café：經典拿鐵「2杯88折」優惠
cama café父親節優惠，即日起至8月8日，於cama café門市購買特大杯經典拿鐵，享「2杯88折」優惠。只要使用手機註冊cama會員APP並登入，不限資格即可領取該優惠券。

▲cama café連假「春日啡花會員限定優惠」，大杯拿鐵第二杯七折。（圖／cama café提供）
▲cama café父親節祭出經典拿鐵「2杯88折」優惠。（圖／cama café提供）
📌路易莎咖啡：88折優惠
路易莎咖啡即日起至8月11日，購買咖啡飲品（不含手沖及超越精品咖啡）享88折，從經典款咖啡拿鐵、美式到莊園系列通通有優惠；8月14日至8月30日還將首次祭出好友分享日，全門市每週一、週二、週三上午11點前，全飲品（不含手沖及超越精品咖啡）第二杯半價。

▲路易莎咖啡父親節祭出88折優惠；緊接著平日將有第二杯半價登場。（圖／路易莎提供）
▲路易莎咖啡父親節祭出88折優惠；緊接著平日將有第二杯半價登場。（圖／路易莎提供）

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