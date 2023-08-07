父親節必喝優惠！珍煮丹2杯珍奶88元、春水堂買1送1　2大咖啡88折

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父親節8月8日一日限定，黑糖珍珠鮮奶中杯「兩杯只要88元」（原價120元，一人限購 2 組、最多 4 杯。限現場購買；UberEats/Foodpanda/你訂平台不參加）；可加價加購配料/自備環保杯可折抵/恕無法加價升級大杯；不與其他優惠併用。
📌春水堂：華山店開幕「買一送一」
春水堂插旗華山文創園區，華山店開幕推出首度北上的「小春雞蛋糕」，還限定販售「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」。即日起試營運，消費贈送限量春水堂「珍珠奶茶」或「功夫麵」印章明信片乙張（隨機不挑款）；8月8日正式開幕至8月10日，單筆消費滿999元，贈送限量珍珠奶茶「買一送一」券；8月11日至8月13日，單筆消費滿1299元，贈送限量「春水堂野餐墊」。
📌cama café：經典拿鐵「2杯88折」優惠
cama café父親節優惠，即日起至8月8日，於cama café門市購買特大杯經典拿鐵，享「2杯88折」優惠。只要使用手機註冊cama會員APP並登入，不限資格即可領取該優惠券。
📌路易莎咖啡：88折優惠
路易莎咖啡即日起至8月11日，購買咖啡飲品（不含手沖及超越精品咖啡）享88折，從經典款咖啡拿鐵、美式到莊園系列通通有優惠；8月14日至8月30日還將首次祭出好友分享日，全門市每週一、週二、週三上午11點前，全飲品（不含手沖及超越精品咖啡）第二杯半價。