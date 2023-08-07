AI族群回神、超導體概念股下挫！台股站回16900點 台積電強漲5元
美股四大指數週五（5日）翻黑作收，台北股市今（7）日開高，早盤漲逾80點，最高一度漲至16956點。權值王台積電早盤漲5元，來到559元，其他重要電子股大多同步走高。AI概念股今日回神，超導體概念股則下挫。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數終場下跌150.27點，或0.43%，收在35065.62點。標準普爾500指數下跌23.86點，或0.53%，收在4478.03點。以科技股為主的那斯達克指數下跌50.47點，或0.36%，收在13909.24點。費城半導體指數下跌8.874點，或0.24%，收在3699.203點。
台北股市今日開高走高，加權指數以16870點開出，早盤漲逾80點，最高一度漲至16956點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲5元，來到559元，漲幅0.54%。同樣為晶圓代工的聯電跌漲0.5%，世界先進跌逾1%，力積電漲0.5%。其他重要電子股，如聯發科走跌，鴻海漲近1%，來到112元。南亞科、群創、和碩、大立光、國巨、日月光走高。
AI概念股今日表現亮眼，台光電7月營收月增10%、年增13%，股價強漲超過8%，緯創、緯穎、建準勁揚約5至7%；而超導體概念股下挫，太空梭跌停，第一銅、金益鼎、鑫科、華榮大跌約1至8%。