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父親節禮物送什麼？上班族首選TOP3出爐　預算增溫11.3%

▲根據調查，上班族今年最想送的父親節禮物前三名分別為現金、保健食品、按摩椅。（示意圖／取自photoAC）
▲根據調查，上班族今年最想送的父親節禮物前三名分別為現金、保健食品、按摩椅。（示意圖／取自photoAC）

記者許若茵／台北報導

明（8）日就是父親節，想好禮物要送什麼了嗎？根據調查，上班族今年最想送的禮物前三名分別為現金、保健食品、按摩椅，且今年有8成上班族都有計劃慶祝父親節，預算更是較去年回溫11.3%。

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根據yes123求職網調查，不論有無慶祝計畫，上班族今年最想送的父親節禮物，在可複選狀況下，排行榜前五名為現金（40.3%）、保健食品（38%）、按摩椅（31.2%），以及健康檢查服務（26.7%）、國內旅遊（25.8%）。

其他最想送的父親節禮物，在六到十名部分依序是電動刮鬍刀（24.9%）、休閒運動服飾（24%）、百貨禮券（23.1%），以及皮夾（22.2%）、智慧型手機（21.3%）。

針對自己的爸爸或岳父、公公，有八成（80.2%）的上班族計畫慶祝今年的父親節，比例明顯高於去年的75.3%。 其中主要的慶祝方式，在可複選狀況下，依序為：家人聚餐（86.6%）、送禮物（82.4%），以及切蛋糕慶祝（34.4%）、家人旅遊（16.7%）。

假如是計畫家人聚餐的，今年父親節大餐的選擇，主要依序是出門吃台式或中式料理（41.1%）、在家自製料理（38.1%）、出門吃日式料理（33.9%），以及出門吃歐式料理（27.9%）、出門吃其他異國料理（20.1%）、出門吃美式料理（11.6%）。對於父親節相關花費，總預算平均落在5008元，明顯高於去年的4501元，等於多了507元，大約增加11.3%。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟早已邊境解封，加上疫情降級，有助提高民眾外出消費、聚會與旅遊意願，也讓慶祝父親節的比例與預算雙雙回升；同時使得餐飲業、烘焙業、百貨量販業針對父親節檔期，今年皆有積極促銷、大打廣告的跡象。
    
楊宗斌建議，對於慶祝父親節或者孝親，不論想送禮、請吃大餐，以及是否給家用，上班族都要量力而為。畢竟對父親大人來說，子女的工作能穩定，甚至事業有成，就是他們最想要收到的禮物。

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