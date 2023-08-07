大雨連續下7天！父親節雨區擴大 「蘭恩颱風」生成機率高達80%
今（7）日西南風持續帶來不穩定的天氣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，迎風面的中南部還是要注意陣雨或雷雨，未來一週都是水氣較多的天氣，東半部則要留意焚風發生。此外，日本東南方海面可能有第7號颱風「蘭恩」，它在週三（8月9日）晚上8時生成的機率已高達80％，東太平洋也有另一個颱風「朵拉」，但兩者皆無侵台疑慮。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日「西南季風」帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨，山區有大雷雨發生、伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」，仍有致災的威脅；東部背風面晴朗炎熱、氣溫偏高，有焚風發生。今日各地區平地氣溫上，北部攝氏25至38度，中部攝氏25至34度，南部攝氏24至33度，東部攝氏22至39度。
吳德榮說明，明日父親節至週五，（8月8日至8月11日），「西南季風」略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍將擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生、伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，民眾請持續注意連日多雨而致災。週六至下週日（8月12日至8月13日）水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率。
吳德榮補充，日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」的模擬，生成的機率已高達80％，但即使成颱，因爲緯度高、距離又遠，導引氣流不向台灣，無侵台疑慮。另外，「東太平洋」第5號熱帶系統「Dora」8月1日已被命名，目前在夏威夷東南方，週六前後此颶風將跨過換日線，也沒有侵台疑慮，雖然會被收編為「西北太平洋第8號颱風」，但並不算是在「西北太平洋」生成的颱風，否則在統計全球生成總數時，會出現重覆計算的問題。