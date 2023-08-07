當「爸爸」變成一份工作　上班族估：月薪53K起跳

父親節即將到來，當「爸爸」變成一份工作，你認為薪水應該要多少？根據調查，上班族認為，月薪「平均值」落在5.3萬元起跳，另對於自評「扮演子女角色」的分數，平均僅有47.5分，更有18.1%自認為「零分」。
記者許若茵／台北報導
根據yes123求職網調查，如果「扮演爸爸」的角色是一份工作，覺得月薪至少需要多少？有27.4%上班族認為「資深員工等級：3.5萬以上～4.5萬不到」；26.1%為「基層主管等級：4.5萬以上～6萬不到」；20.4%為「高階主管等級：8萬(含)以上」；以及14.7%認為「一般員工等級：2.64萬(含)以上～3.5萬不到」；11.4%為「中階主管等級：6萬以上～8萬不到」。因此換算下來，「平均值」則落在5.3萬元起跳。
另值得關注的是，以目前的「職場表現」來看，仍有高達65.2%的上班族，自認「尚未達到」父親的期望，平均願意至少再花6.1年去達到。
整體而言，自評「扮演子女角色」的分數，平均僅打了47.5分，呈現「不及格」狀態，其中還有18.1%，自認為「零分」，顯見未來仍需繼續努力。
yes123求職網發言人楊宗斌提醒，對於慶祝父親節或者孝親，不論想送禮、請吃大餐，以及是否給家用，上班族都要「量力而為」。畢竟對「父親大人」來說，子女的工作能穩定，甚至事業有成，就是他們最想要收到的禮物。