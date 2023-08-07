民眾黨找「空姐應援團」熱舞挨批　空服員職業工會要求柯文哲道歉

碳權交易所今揭牌！綠領徵才10年成長6.5倍 　職缺上看百萬年薪

▲台灣證券交易所與國家發展基金會共同出資，設立台灣碳權交易所股份有限公司今（7）日正式掛牌成立。（圖／取自Pixabay）
▲台灣證券交易所與國家發展基金會共同出資，設立台灣碳權交易所股份有限公司今（7）日正式掛牌成立。（圖／取自Pixabay）

記者許若茵／台北報導

台灣證券交易所與國家發展基金會共同出資，設立台灣碳權交易所股份有限公司今（7）日正式掛牌成立。根據統計，今年1至5月，綠領工作數，平均每月2000個，10年來成長6.5倍，且49.1%綠領工作不限科系，相關新興職務待遇更可達年薪百萬以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《氣候變遷因應法》今年2月15日公布實施，並訂立我國2050年淨零排放的長期目標，台灣證券交易所為配合國家的氣候變遷因應政策，與國家發展基金會共同出資，設立台灣碳權交易所股份有限公司，將於今早11點舉行開幕揭牌典禮。

綠領工作機會多嗎？104人力銀行數據顯示，今年1到5月綠領月均工作數2000個，雖然只占全體同期工作數101.4萬個的0.2%，不過，隨著永續議題漸受關注，和2013年的282個相比，十年成長6.5倍。

▲104人力銀行數據顯示，2023年1到5月綠領月均工作數2000個。（圖／104人力銀行提供）
▲104人力銀行數據顯示，2023年1到5月綠領月均工作數2000個。（圖／104人力銀行提供）
細看產業分布，電子資訊/軟體/半導體的綠領人才需求605人、一般製造業537人，因產業與全球競逐，產品外銷得特別留意碳排放量，如歐盟將在10月試行碳關稅，相關人才需求孔急高居綠領徵才產業前兩名，占整體綠領人才需求的54%，法律/會計/顧問/研發/設計類則因協助企業推行永續相關政策，綠領工作機會355個，位居第三名。

大學生想搭上趨勢成為綠領，該如何準備？104人力銀行觀察綠領徵才條件發現，49.1%不限科系，顯示新興職務企業還在摸索人才樣貌需求，只要有實力人人有機會，提前準備相關證照例如ISO 14064、ISO 14067、ISO 50001、ESG相關證照，或熟讀電力轉供方案、研究市場綠電用戶名單，仍有機會成為綠領新貴。

若已是電機電子和機械工程科系，則更有利切入，科系限定排行第一名的是電機電子工程相關占20.7%、第二名為機械工程11.2%，專業受到風電、電動車領域企業青睞，第三名則為環境工程占8%。

104人力銀行也整理出目前相關的亮點職務，依照企業刊登的職務描述，產品碳足跡、溫室氣體盤查、ESG推展與制度建立等為主要的關鍵技能；薪資方面具備實戰經驗，累積一定年資年薪可達100萬以上。

▲綠領薪資方面具備實戰經驗，累積一定年資年薪可達100萬以上。（圖／104人力銀行提供）
▲綠領薪資方面具備實戰經驗，累積一定年資年薪可達100萬以上。（圖／104人力銀行提供）

碳權交易所來了！這18檔題材股值得留意

碳權交易所7日高雄揭牌！工商協進會提4要點、盼速訂碳交易子法

碳權交易所8月成立！林修銘首曝3大營運項目　以「碳諮詢」先行

加速減碳！碳權交易所進駐高雄軟體園區　估3年創24個就業機會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀