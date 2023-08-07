卡努釀5道路災阻！南投仁愛台14線3路段 搶通時間待評估
卡努颱風為全台各地帶來雨勢，其中南投縣仁愛鄉災情尤為嚴重。公路總局統計，截至今（7）日9時止，南投縣仁愛鄉台14線3路段搶通時間仍評估中，另搶通時間評估中邊坡落石坍方，預計10日16時開放通行，台20線因明霸克露橋鋼便橋傾斜封閉，預計12日17時開放通行。
記者許若茵／台北報導
卡努颱風及後續西南風影響，公路總局道路預警封閉或災情統計截至今9時止，仍有5處道路災阻，臺中市和平區台8線臨37便道3K+900（上谷關路段），邊坡落石坍方，預計10日16時開放通行，另高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興），因94K+500（明霸克露橋）鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日17時搶通河床便道開放通行。
至於災情較嚴重的南投縣仁愛鄉台14線75K+900（霧社路段），路面下陷、南投縣仁愛鄉台14線95K+100（屯原路段），路基流失、南投縣仁愛鄉台14線96K+200（屯原路段），路基流失，搶通時間都在評估中。
公路總局表示，將持續監控雨情動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。