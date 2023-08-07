台88快速道路下匝道請靠右行 大型車超車後應駛回原車道
為避免台88快速道路交通流量大，用路人飽受塞車之苦，交通部公路總局第三區養護工程處已於台88沿線鳳山、大寮及大發3個交流道車沿線增設「下匝道壅塞請靠右行駛」告示牌，以避免大排長龍下匝道車流影響主線車道順暢。
記者郭凱杰／高雄報導
台88快速道路完工啟用迄今已20多年，由於高屏生活圈成形，帶動人車往來頻繁，造成交通流量大。民眾陳情希望能於上下班等交通尖峰時刻，開放路肩供人車通行，以避免飽受塞車之苦，但因台88快速道路的路肩寬度不足法定規定3.5米，無法比照國道部分時段開放路肩供人車通行。
經轄區鳳山分局員警與交通部公路總局鳳屏工務段辦理會勘後，針對台88鳳山交流道出現塞車情況，增加提前預警措施，於台88鳳山交流道前方各路段入口處，提醒民眾鳳山交流道塞車，請民眾改道行駛避免塞車。
高市警局交通大隊也提醒民眾，依據「高速公路及快速公路交通管制規則第8條第1項第2款」，大型車應行駛於外側車道，並得暫時利用緊臨外側車道之車道超越前車。警方提醒大型車駕駛，台88快速道路如遇壅塞，大型車駕駛可以暫時利用內側車道超車，超車後於適當安全距離，應駛回原外側車道。另欲下匝道車輛遇壅塞情事時，請靠右行駛，保持主線車道順暢。