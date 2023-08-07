發關公影片致敬郭台銘？侯友宜競辦澄清：沒有針對特定人
2024總統選戰步步進逼，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（7）日發布兩則關公影片，闡述侯友宜秉持關公精神，盼全力以赴、過關斬將。不過，傳不斷醞釀獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，同樣也是關公虔誠信徒，因此該影片也被揣則是向郭致敬。對此，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲強調，絕無針對特定人，不需要過度聯想。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜競選辦公室今召開「關公影片發佈記者會」包括重然諾篇、小關公篇，透過影片闡述侯友宜與關公聯繫過往，更秀出陪伴侯友宜30幾年的小關公。黃子哲說明，關公誕辰8月10日將至，侯是關公忠實信徒，不管是警職或從政生涯，一直將此精神放在心中，對人義薄雲天、對事盡忠職守，侯絕對會以關公忠義精神全力以赴，最後一定能過關斬將； 除向關公致敬外，也讓更多人了解侯的做人處事原則與態度。
不過，郭台銘同樣也是虔誠關公信徒，甚至在當初決定投入國民黨總統初選徵召時向關公、媽祖請示。有鑑於侯友宜團隊上一波宣傳片向國旗致敬，今又再宣布與關公影片，引發向郭台銘致敬揣測。
對此說法，黃子哲受訪時則說，影片並未針對特定人事，主要是過幾天是關聖帝君誕辰，相信關公所有信徒都會有所感受。同樣出席活動的侯友宜競選辦公室文宣組召集人陳國君則否認由其發想，並說長侯友宜本身就是關公信徒，台灣也有非常多的信徒。
至於其中一則影片提及「重然諾」，是否再向郭台銘喊話？黃子哲重申說，這兩支影片沒針對特定人，主要是關聖帝君誕辰，只要是關公信徒就會有所感受。黃子哲也呼籲，無需過度聯想，關競辦活動及相關選務工作都有時程安排，並沒有針對性。