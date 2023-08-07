熱帶性低氣壓出現！「蘭恩颱風」最快明天生成 各國預測路徑出爐
卡努颱風侵襲台灣後，目前持續影響日本天氣，而本週又將要有新的颱風「蘭恩」（Lan，美國命名，原意為風暴）生成，中央氣象局稍早已確定，日本東南方海域已有「熱帶性低氣壓」出現，預計18小時就有機會增強為「輕度颱風」，至於各國預測路徑上，由於「準蘭恩」距離台灣較遠，導引氣流往北，因此並不會對台灣造成威脅。
記者張志浩/綜合報導
稍早氣象局公布「熱帶性低氣壓」已經出現，預計18小時就有機會增強為「輕度颱風蘭恩」，不過它距離台灣相當遙遠，觀察各國預測路徑，也幾乎都是朝北方往日本靠近，因此提醒民眾，在卡努颱風尚未脫離日本的情況下，後續可能又有蘭恩颱風影響，若近日有飛往日本的旅程，務必特別留意天氣概況。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則表示，進入颱風季，平均一周有一個以上颱風生成是很正常的事情，但本週並無颱風影響台灣，近期民眾留意西南風及低壓帶影響，整體天氣不穩定，中南部山區有豪大雨，平地也有大雨， 中北部、東半部有午後熱對流雷雨的機會，外出應帶雨具， 北、東背風面高溫可能達攝氏36度以上，整體來說，週二至週五全台維持不穩定天氣， 週末可能逐漸好轉，進入夏季型態。
天氣風險公司分析師吳聖宇也補充，蘭恩颱風誕生後，應該會往日本方向移動，對台灣天氣不至於造成影響；後續到了下週進入8月後半，隨著太平洋高壓又重新回到日本附近，颱風容易發展的區域可能又會回到南海、菲律賓附近海域，實際颱風發展的狀況還有待觀察。