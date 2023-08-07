民眾黨爭議頻傳　苗博雅分析柯文哲：身邊沒有說真話的人

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至於柯文哲的粉絲，目前的主流意見是深信「凡是批評柯P的，都是綠的陰謀」。因而不會要求柯文哲因應批判而改變。過去的柯文哲，被指出錯誤，至少做樣子還願意去補課，但現在的柯文哲，被指出錯誤，都是以「我沒有問題，是外界惡意攻擊」的態度面對。
所以柯文哲的盲點越來越大，挑戰越大的責任，越激烈的競爭，越容易翻車，而且會在同樣的地方一翻再翻。全部都是自己造成，都是與對手無關的「非受迫性失誤」。
苗博雅點出柯文哲近期的風波，先是辦募款活動，鬧出「世態炎涼、太監卡柯」的笑話；門票號稱秒殺，卻每天都在秒殺，直到活動前幾天才賣完；接著又因1.9億未付工程款與蔣市府槓上；柯文哲一句「那個keyboard 是五月天的」引發五月天keyboard 老師公開澄清；最後演唱會因過度綜藝化，被挺柯名嘴吳子嘉評為「青年民調下降」的主因。
為了洗刷「厭女、性別盲」的印象，特地舉辦姐妹後援會。卻因穿著淘寶情趣服裝「舞團扮空姐」熱舞，柯粉頻道直播刻意拍攝下半身，舞者多次走光，衍生「消費女性空服員」的爭議，遭到空服員職業工會抗議。原本想洗白卻變成越洗越黑。
標榜高知識進步的政黨，英文官網卻出現「投白投右」的重大翻譯錯誤。才說要找母語英文的人校稿，過沒幾天，黨慶的視覺設計又把4+畫成LP+的意象，明明是TPP 4週年，寫成KP 4週年。黨慶表演節目不斷以「柯」字命名。被評為「一人政黨、偶像崇拜」。
標榜「超越藍綠」的政黨，2022年已因提名一堆有前科、有爭議的「問題候選人」導致議員席次不如預期。現在柯文哲更任用貪污案被告當辦公室主任，大方與黑金派系合體，甚至提名黑金的牽手參選立委。揮之不去的「黑白合」爭議，重傷了原本主打的清新形象。
他直言，以上問題，只要柯文哲願意察納雅言，加上一位願意講真話的幕僚，就全部都不會發生。
至於為什麼講真話的人都離開了？為什麼有足夠能力的人無法加入柯文哲團隊？苗博雅說，因為有能力有意願講真話的下場，就是被打成心懷不軌、綠營派來的；因為一己的情緒與好惡，把批評監督都當成攻擊，排斥認真工作的人，鼓勵拍馬討好的人，這就是柯文哲的盲點；有這種風氣，哪個有能力的人願意加入柯文哲團隊講真話？
苗博雅最後表示，人不可能樣樣精通。沒有像樣的團隊，不能察納雅言的總統，智商再高，也是無知，臺灣人曾選出無能的總統，但臺灣人不曾託付無知的總統。能決定柯文哲總統之路的，不是對手，是他自己。柯文哲的政治格局到哪裡，總統之路就到哪裡。