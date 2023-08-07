父親節4大超商咖啡優惠！7-11特大杯買10送10　雞尾酒咖啡買2送2

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📍APP｜8月7日限定
◾珍珠椰果四季青茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）
◾冰檸檬冬瓜珍珠4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶任選10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜8月8日至8月14日
◾特大美式買10送10，5折（原價60元、平均30元）
◾西西里風檸檬咖啡8杯440元，6.9折（原價80元、平均55元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、平均41元）
◾燕麥系列指定冰飲8杯410元，6.8折（原價75元、平均51元）
（活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶）
◾中杯冰精品生椰厚拿鐵／中杯精品燕麥拿鐵8杯600元，6.8折（原價110元、平均75元）
📍APP｜即日起至8月9日
◾超大杯（900ml）美式／拿鐵2杯120元，6.7折（原價89元、特價60元）
每日限量2000組，凌晨0時補貨上架。
◾濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾濃萃拿鐵22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青任選27杯888元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍奶任選22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾咖啡風味飲品任選20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）
（活動品項：榛果風味拿鐵、太妃焦糖瑪其朵、伯爵紅茶拿鐵、贅澤八女抹茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡）
◾中杯精品美式／拿鐵任選15杯888元，6.6折（原價90元、特價59元）
📍APP｜8月9日至8月15日
◾雞尾酒咖啡買2送2，5折（原價99元、特價50元）
每日限量3000組，凌晨0時補貨上架。
（活動品項：莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡、白色佳人雞尾酒風味咖啡）
📍門市｜8月9日至8月22日
◾特大杯以上全品項任選第2杯7折。
◾買西多雞尾酒風味氣泡咖啡（99元）、白色佳人雞尾酒風味咖啡（99元）任2杯，送多功能造型充氣杯座1個，限量各5萬個。
🟡全家
📍APP｜8月8日至8月10日
◾大杯特濃美式27杯888元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾私品茶40元系列37杯888元，6折（原價40元、特價24元）
◾私品茶55元系列27杯888元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾酷繽沙系列23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾霜淇淋30入888元，6折（原價49元、特價30元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至8月22日
◾大杯特濃美式、拿鐵任2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
📍APP｜8月10日限定
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）