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父親節4大超商咖啡優惠！7-11特大杯買10送10　雞尾酒咖啡買2送2

▲父親節超商咖啡優惠一次看，7-11祭出特大杯美式買10送10、雞尾酒咖啡買2送2；全家大杯特濃咖啡33元開喝。（圖／業者提供）
▲父親節超商咖啡優惠一次看，7-11祭出特大杯美式買10送10、雞尾酒咖啡買2送2；全家大杯特濃咖啡33元開喝。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

8月8日父親節要到了，俗話說「母親節呷龍蝦、父親節跑到沒半個（台語）」，爸爸總是扮黑臉的嚴父角色，讓許多子女不知如何表達感情，那就陪爸爸喝杯咖啡聊聊天吧！ 4大超商推出超殺的咖啡優惠，包括7-11、萊爾富有美式、拿鐵買10送10，還有爸爸大人味「雞尾酒咖啡」買2送2，《NOWnews今日新聞》整理各家好康亮點，一文看懂省多少。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜8月7日限定
◾珍珠椰果四季青茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）

◾冰檸檬冬瓜珍珠4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）

◾咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶任選10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）

▲7-11今（7）有一日限定的「一起品茶趣」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11今（7）有一日限定的「一起品茶趣」優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜8月8日至8月14日
◾特大美式買10送10，5折（原價60元、平均30元）

◾西西里風檸檬咖啡8杯440元，6.9折（原價80元、平均55元）

◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、平均41元）

◾燕麥系列指定冰飲8杯410元，6.8折（原價75元、平均51元）
（活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶）

◾中杯冰精品生椰厚拿鐵／中杯精品燕麥拿鐵8杯600元，6.8折（原價110元、平均75元）

▲7-11自8月8日父親節起在APP推出特大杯美式買10送10。（圖／業者提供）
▲7-11自8月8日父親節起在APP推出特大杯美式買10送10。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至8月9日
◾超大杯（900ml）美式／拿鐵2杯120元，6.7折（原價89元、特價60元）
每日限量2000組，凌晨0時補貨上架。

◾濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）

◾濃萃拿鐵22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾純奶茶／純奶青任選27杯888元，6.6折（原價50元、特價33元）

◾珍珠奶茶／黑糖珍奶任選22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾咖啡風味飲品任選20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）
（活動品項：榛果風味拿鐵、太妃焦糖瑪其朵、伯爵紅茶拿鐵、贅澤八女抹茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡）

◾中杯精品美式／拿鐵任選15杯888元，6.6折（原價90元、特價59元）

▲7-11針對父親節祭出「巨無霸咖啡」任2杯120元，平均60元比買特大杯還便宜；全家限定今（6）天單品咖啡買6送6。（圖／業者提供）
▲父親節「巨無霸咖啡」任2杯120元，平均60元比買特大杯還便宜。（圖／業者提供）
📍APP｜8月9日至8月15日
◾雞尾酒咖啡買2送2，5折（原價99元、特價50元）
每日限量3000組，凌晨0時補貨上架。
（活動品項：莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡、白色佳人雞尾酒風味咖啡）

📍門市｜8月9日至8月22日
◾特大杯以上全品項任選第2杯7折。

◾買西多雞尾酒風味氣泡咖啡（99元）、白色佳人雞尾酒風味咖啡（99元）任2杯，送多功能造型充氣杯座1個，限量各5萬個。

▲雞尾酒咖啡在APP限量買2送2；門市買任2杯送多功能充氣杯座。（圖／7-11提供）
▲雞尾酒咖啡在APP限量買2送2；門市買任兩杯送多功能充氣杯座。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍APP｜8月8日至8月10日
◾大杯特濃美式27杯888元，6折（原價55元、特價33元）

◾大杯特濃拿鐵23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）

◾私品茶40元系列37杯888元，6折（原價40元、特價24元）

◾私品茶55元系列27杯888元，5.9折（原價55元、特價33元）

◾酷繽沙系列23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）

◾霜淇淋30入888元，6折（原價49元、特價30元）

▲全家父親節在APP開賣大杯特濃經典美式27杯888元。（圖／業者提供）
▲全家父親節在APP開賣大杯特濃經典美式27杯888元。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即日起至8月22日
◾大杯特濃美式、拿鐵任2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）

📍APP｜8月10日限定
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯特濃拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）

▲萊爾富8月10日限定開賣大杯美式買10送10。（圖／業者提供）
▲萊爾富8月10日限定開賣大杯美式買10送10。（圖／業者提供）

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