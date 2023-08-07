快訊／雨還沒下完！2縣市續發「大雨特報」　中南部嚴防連日雨勢

爆能滿點！抽現金10萬元　還有機會與婁峻碩近距離合照

▲凡購買PowerBOMB及康貝特即可登錄發票抽大獎，現金10萬等你來拿！（圖／品牌提供）
▲凡購買PowerBOMB及康貝特即可登錄發票抽大獎，現金10萬等你來拿！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

暑假旺季，也是許多夜貓子紛紛出籠的時候，學生們把握時機派對狂歡、追劇打遊戲，而上班族只能望洋興嘆，不是為著工作熬夜加班，就是捨不得太早睡，想好好享受一個人的時光，卻落得白天無精打采的惡性循環。但內行的人都知道，想要擁有不分晝夜的能量，沒有什麼是一瓶PowerBOMB爆能能量飲料不能解決的！

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PowerBOMB無論是順口好喝又帶有微氣泡感的清爽原味，或者荔枝搭配海鹽豐富層次的荔枝海鹽啤酒花風味，皆有黃金比例的能量配方，完美補給每個人從早到晚、從晚到深夜所需的精氣神！PowerBOMB由人氣饒舌歌手婁峻碩擔任產品代言人，並合作超炸單曲《PowerBOMB》，讓你邊喝邊聽，對這種渾身是勁的能量上癮！
 

▲從8/7至10/20憑購買PowerBOMB與康貝特能量飲發票至官網登錄，就有機會抽到最大獎10萬現金。（圖／品牌提供）
▲從8/7至10/20憑購買PowerBOMB與康貝特能量飲發票至官網登錄，就有機會抽到最大獎10萬現金。（圖／品牌提供）
時下最潮的能量飲料PowerBOMB與超經典能量飲料康貝特聯手引爆新一波爆能好康，從8/7至10/20憑購買PowerBOMB與康貝特能量飲發票至官網登錄，就有機會抽到最大獎10萬現金，還有智慧投影機、Bose無線消噪藍芽耳機、HomePod mini等超狂獎項！更有週週抽出現金666元、超商購物金以及雙週抽Apple Watch Ultra、一年份PB荔枝海鹽啤酒花風味等豐富大獎，讓你能量滿點還有機會挑戰運氣翻倍！

除此之外，婁峻碩的粉絲們快看過來！從8/7至9/3同樣憑購買PowerBOMB與康貝特能量飲發票至官網登錄，除了以上抽不完的獎品以外，還能玩「婁力士登台婁」小遊戲，只要登錄一張發票就能隨機獲得一個配件，登錄越多配件越多，每個配件也都有隱藏小彩蛋等你發掘，盡情為你的「小婁婁」做獨一無二的服裝搭配，並分享到你的Instagram動態牆設定公開「@powerbomb_energy_drink #有能量就是帥」，就有機會抽出20名幸運粉絲獲得婁峻碩演唱會門票2張以及與偶像近距離合照與簽名海報，以及1名24HR KTV包場驚喜獎，讓你跟著音樂嗨翻整個夜晚！
 

▲「婁力士登台婁」小遊戲，只要登錄一張發票就能隨機獲得一個配件，登錄越多配件越多！（圖／品牌提供）
▲「婁力士登台婁」小遊戲，只要登錄一張發票就能隨機獲得一個配件，登錄越多配件越多！（圖／品牌提供）
PowerBOMB與康貝特不只要為你加滿能量，還要與你一起抓住夏天的尾巴，喝飲料、拿大獎，活力無限隨時turn到底！

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