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麻生太郎今訪台！將晉見蔡英文、賴清德並前往五指山悼念李登輝

▲日本前首相麻生太郎今（7）日訪台。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相麻生太郎今（7）日訪台。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

日本前首相麻生太郎今（7）日訪台，展開三天兩夜的行程，這同時也是日本1972年台日斷交後，日本執政黨自民黨現任的副總裁首度訪台，也是日本國會議員當中身分最高階的政治人物訪台。而麻生太郎在台期間，也將與蔡英文總統、副總統賴清德會面，並前往五指山悼念李登輝。

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麻生太郎與眾議員偕眾議員鈴木馨祐及眾議員中西健治等人訂於8月7日至9日訪台，班機原訂於11:30分抵達，後提前至11:00抵達松山機場。

麻生太郎出生於1940年，曾任日本首相、副首相、財務大臣、外務大臣等要職，現為日本眾議院議員及日本自民黨副總裁，是日本執政黨自民黨第二號人物。這是麻生繼2011年後，睽違12年再度訪台。

外交部新聞稿指出，麻生太郎一行在台期間除參加「凱達格蘭論壇」擔任專題演講貴賓外，將晉見蔡英文總統及賴清德、拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。此外，訪團成員也將前往五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

外交部說，麻生副總裁曾歷任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，距上次率團訪台參加我國建國百年國慶已相隔12年，外交部歡迎並感謝麻生太郎以實際行動支持台灣，他的來訪除彰顯台日間的堅實友誼外，也將進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。

而今早駐日代表謝長廷也在臉書表示，麻生太郎今天一早啟程訪台，對台灣友善，在台灣政經界有不少好友，「我特別到機場送他，感謝他這次受邀參加凱達格蘭論壇的演講，以及最近密集接待台灣來的蘇嘉全、王金平、柯文哲、鄭文燦和侯友宜。」

謝長廷說，「我告訴他說在台如見到賴清德副總統，他就可能是和台灣三黨總統侯選人談過話的唯一日本政要了」，另外據他了解，麻生太郎和郭台銘也是舊識。

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