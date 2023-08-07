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李玟被爆生前遭Bruce趕出家門　二姊李思林沉痛回應了

▲李玟（右）老公Bruce被爆出，曾在李玟生前將她趕出家門，二姊李思林則回：「我不看八卦」。（圖／翻攝自李玟微博）
▲李玟（右）老公Bruce被爆出，曾在李玟生前將她趕出家門，二姊李思林則回：「我不看八卦」。（圖／翻攝自李玟微博）

記者薛羽彤/綜合報導

歌壇天后李玟（CoCo）上個月因憂鬱症輕生離世，享年48歲。7月31日舉辦告別式，8月1日火化，李玟老公Bruce也現身火葬場送別，面對鏡頭喊出「l love CoCo my whole life」，現在又被爆出Bruce曾在李玟生前將她趕出家門，對此二姐李思林也回應了。

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▲李玟的出殯儀式今舉行。（圖／翻攝Nancy Lee YT）
▲李玟二姊李思林回應Bruce把李玟趕出家門一事。（圖／翻攝Nancy Lee YT）
有知情人士爆料，李玟先前與老公分居，是被Bruce趕出家門的，「Bruce竟隨便把CoCo的行李收拾好，就強逼她搬出去，簡直欺人太甚。」李思林對於爆料內容低調表示，「我不看八卦。我只想努力過日子讓媽媽開心一點」，直言現在全家人日子很難熬，不希望再有八卦消息傳出，「請大家高抬貴手，讓我們好好的回歸正常生活。」

▲▼家人為李玟挑選的遺照。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟老公Bruce被爆出曾把李玟趕出家門。（圖／翻攝自李玟臉書）
當時李思林在告別式會場大喊「他害死我妹妹」，事後記者追問她不發一語，而Bruce在告別式上與李家人零互動，還被李玟粉絲追打、痛罵「渣男」，他日前接受香港媒體訪問，卻自清：「我跟李玟的死100%無關」，李思林則回「香港有言論自由。」

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