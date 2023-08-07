民眾黨空姐應援團炎上 王定宇：賴香伶妳贊成這樣表演嗎？
民眾黨總統參選人柯文哲前天出席「北區姊妹台灣選哲之友會」，活動中出現空姐應援團，挨轟是物化女性，民進黨立委王定宇認為，若民眾黨想要用這樣的橋段替柯文哲洗白仇女形象，根本是搞砸了且適得其反，反問民眾黨立委賴香伶是否贊成這樣的表演，呼籲錯了就認錯並誠心道歉，不要顧左右而言他，也不要推給基層黨工，「誰在享受無台上的光環，誰就該道歉」。
記者陳威叡／台北報導
王定宇說，民眾黨姐妹會成立大會上，竟然安排表演橋段，表演者設定空姐行業，並以非常不適當表演方式呈現這個行業，取悅現場觀賞的人，若民眾黨或競選總部用這樣方式組織婦女，或想要用這樣的橋段洗白仇女形象與過去歧視女性言行，「坦白講根本搞砸了，適得其反。」
王定宇表示，社會上很多女性工作者，很多行業希望建立專業形象，贏得客戶與社會尊重，沒想到主要在野黨民眾黨或總統參選人柯文哲，竟然直接點名空姐行業做出露骨的表演，這對過去長期推動空姐專業化專業形象來說，根本是帶頭打擊這些女性工作者，民眾黨也有許多優秀的女性從政人員，如賴香伶高舉勞權立委，「妳贊成這樣的表演？用這樣的橋段放在與台上這是對的嗎？」
王定宇表示，這演出不僅僅是物化女性，更是帶頭打擊長期建立專業形象的女性工作者，這是錯誤的事情，而錯了就認錯、誠心道歉，不要顧左右而言他，更不要再推給基層黨工，「誰在享受無台上的光環，誰就該道歉」。作為主要政黨之一，犯錯了就道歉改過並不丟臉，硬凹反而是帶頭做不好的示範。