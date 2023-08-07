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柯文哲稱南部生活很慘！謝金河談高雄蛻變　酸「漠忘政壇騙子多」

▲財信傳媒集團董事長謝金河，在臉書上開酸一句「漠忘政壇騙子多」。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河，在臉書上開酸一句「漠忘政壇騙子多」。（圖／記者顏真真攝）

記者林莞茜／綜合報導

近期高雄前鎮漁港改建案，因預算從原來的3000萬元增加至81億元以及民眾黨總統參選人柯文哲一席「南部人生活很慘」等語，掀起社會議論，財信傳媒集團董事長謝金河對此表示，過去中央政策重北輕南，但近幾年政策加持南方，高雄從汚染之都的工業重鎮，蛻變為加工出口區改為科技園區，讓他往來高雄之際，感到「這個城市幸福感正在上升」，最後他也開酸「如果把『漠忘世上苦人多』，改變幾個字，就會變成『漠忘政壇騙子多』」。

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針對柯文哲稱「南部人生活很慘，他如果選不贏，台灣會完蛋」，謝金河表示，這一次民進黨不再悶聲不響，而是全面回應，高雄市長陳其邁也挺身而出，充分說明前鎮港的角色，及預算分配及執行，這是很好的政策論述。

謝金河以「路是人走出來的！」為題，在臉書上指出，幾十年來，中央政策重北輕南，預算配置都在雙北，高雄一直是汚染之都的工業重鎮，從加工出口區的時代，到林園，前鎮工業區⋯⋯南北落差不斷加大，同樣是豪宅，高雄市的價格甚至只有台北市的十分之一，也經常被拿來與窮劃等號，上次韓國瑜從高雄市長到選總統，最能鼓動民氣的口號就是「漠忘世上苦人多」，這會從高雄喊出來也就不足為奇了。

▲韓國瑜在造勢晚會現場對韓黑喊話「放馬過來，林北等你」。（圖／記者宋原彰攝，2019.09.08）
▲韓國瑜曾在造勢晚會上喊話「莫忘事上苦人多」。（圖／記者宋原彰攝，2019.09.08）
不過話鋒一轉，謝金河也說，這些年，政策加持南方，嘉義有科技園區，台南有台積電加持，高雄這些年更是蛻變，現在連加工出口區也將改為科技園區，這些年，像日月光，頴崴，這次台積電二奈米選在高雄，這正是蛻變的新開端。這些年，他經常往來高雄，不管是夜間的高雄，或是晨起運動看到的高雄人清晨的生活，這個城市幸福感正在上升。

謝金河還提到，去年底到墾丁，在墾丁大街上看到大家優閒逛街，這也是詳和的景象。最近柯文哲先生的南部人很慘說立刻有外國人在台灣，安德鏡頭下世界的安德跳出來現身說法。一個台灣，兩個世界，同樣一件事，台灣經常有兩種截然不同的看法；而他最近看到有人po圖，建築街道上正映出一個台灣，上面寫著：雖然團結不夠，但是我們住在一起！讓他不進表示「我常常說，路是人走出來的，台灣是在風雨飄搖中，一步一腳印走到今天，我們外在壓力很大，但台灣人默默努力創造的一片天是驚人的」。

謝金河最後還拿這句口號開酸「如果心中沒有對台灣深沈的愛，你會發現，如果把『漠忘世上苦人多』，改變幾個字，就會變成『漠忘政壇騙子多』」。

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