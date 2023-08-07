義大二路南下快車道8/10封閉 北上快車道雙向1車道通行
為維護高雄市用路人及義大師生行車便利性，仁武區義大二路南下快車道自8/10起封閉改道，工務局表示，配合現況南北向2快車道、1機車道進行工程改善，工程先將南下快車道進行封閉，並利用北上快車道維持南北雙向1車道車輛通行，南北向機車道仍維持通行，第一階段封路改道施工期約為70日曆天，預計施作至112年10月中旬完成。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市仁武區義大二路鄰近道路有186甲(學府路)、高52線(公館三巷)及186線(水管路) ，是仁武區通往大社區及大樹區的市管道路，也是前往義守大學及義大世界的主要道路。100年8月29日南瑪都颱風帶來豪雨，導致義大二路部份路面下陷，當時市府先行以預力地錨對拉支撐擋土牆工法加速搶通，因地錨非長期性措施，至今仍持續進行道路安全監測工作，並持續進行路基改善，目前已完成下部結構基礎穩固工程，上部路面結構改善工程訂於112年8月10日開工。
新工處指出，施工路段長度約360公尺，工區前後會設置施工警告標誌及義交人員指引車輛，並通知當地里長及張貼施工通知，提醒民眾於施工期間行駛施工路段車輛慢行。新工處再次呼籲用路人，施工期間請配合施工單位在工區周邊的臨時指示標誌通行，進入施工範圍需減速慢行，以確保行車安全，施工造成不便的地方，敬請大家體諒。用路人可善加利用服務專線電話：0988-660500了解施工及交通維持情形。