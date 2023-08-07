陳昭榮赴日發展暴瘦8公斤！離開億元電商王國 半年恢復瓜子臉
演員出身的54歲男星陳昭榮，轉戰電商事業成績卓越，為公司創造上億元商機，去年卻遭遇人生低潮，不僅和結縭27年的老婆張瀞文離婚，公司倉庫也遭大火吞沒產生重大損失，他坦言為此罹患焦慮症，離開一手打造的「翰成數位科技」公司，回到宜蘭老家休養，事隔半年後終於露臉，身形消瘦竟暴瘦8公斤，瓜子臉顯得年輕許多，面對外界的擔憂，他表示是吃了營養食品健康瘦身，要大家不必擔心。
記者江芷稜/綜合報導
他去年退出台灣電商公司經營，開始轉向日本、韓國發展，不停奔走商業展覽參觀，找尋新的商機，8月甚至搬到東京生活，開始經營生鮮、漁產直送台灣的生意，不過幾乎沒露臉，將近1年時間，他昨（6）日深夜罕見曬出自拍照，照片裡的他瘦出招牌尖下巴，完全不像年齡過半百的人，粉絲猛誇他帥氣如昔，「感覺年輕不少」、「看到昭榮哥氣色恢復，實在太棒了，我們等您好久了！」
陳昭榮透露上半年長時間待在名古屋，在日本生技大廠營養士協助調整飲食習慣後，目前已瘦了8公斤，「我從2017至今，因為工作壓力、飲食、作息不正常、胖到極限80kg……現在已經看到72kg 」，這輩子不斷經歷胖瘦，無限次數輪迴，如今慢慢恢復健康，「高血壓......一些數據都慢慢恢復正常了！感謝健康的美好！」粉絲誇他變瘦了、氣色好，陳昭榮強調，習慣才是根本、建立輕飲食習慣才能遠離慢性疾病，「瘦了就顯年輕」。