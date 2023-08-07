羽生結弦閃婚！新婚妻疑為AKB人氣偶像渡邊麻友　IG甜蜜告白曝光

陳昭榮赴日發展暴瘦8公斤！離開億元電商王國　半年恢復瓜子臉

▲陳昭榮睽違半年發文，透露瘦了８公斤。（圖／翻攝自陳昭榮FB）
▲陳昭榮睽違半年發文，透露瘦了８公斤。（圖／翻攝自陳昭榮FB）

記者江芷稜/綜合報導

演員出身的54歲男星陳昭榮，轉戰電商事業成績卓越，為公司創造上億元商機，去年卻遭遇人生低潮，不僅和結縭27年的老婆張瀞文離婚，公司倉庫也遭大火吞沒產生重大損失，他坦言為此罹患焦慮症，離開一手打造的「翰成數位科技」公司，回到宜蘭老家休養，事隔半年後終於露臉，身形消瘦竟暴瘦8公斤，瓜子臉顯得年輕許多，面對外界的擔憂，他表示是吃了營養食品健康瘦身，要大家不必擔心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳昭榮宣布砸上億元成立直播平台。（圖／HCE娛樂提供）
▲陳昭榮宣布砸上億元成立直播平台，沒想到去年突然退出經營。（圖／HCE娛樂提供）
他去年退出台灣電商公司經營，開始轉向日本、韓國發展，不停奔走商業展覽參觀，找尋新的商機，8月甚至搬到東京生活，開始經營生鮮、漁產直送台灣的生意，不過幾乎沒露臉，將近1年時間，他昨（6）日深夜罕見曬出自拍照，照片裡的他瘦出招牌尖下巴，完全不像年齡過半百的人，粉絲猛誇他帥氣如昔，「感覺年輕不少」、「看到昭榮哥氣色恢復，實在太棒了，我們等您好久了！」

▲陳昭榮表示，與張瀞文（右）已經離婚多年。（圖／NOWnews影像中心）
▲陳昭榮去年表示，與張瀞文（右）已經離婚多年。（圖／NOWnews影像中心）
陳昭榮透露上半年長時間待在名古屋，在日本生技大廠營養士協助調整飲食習慣後，目前已瘦了8公斤，「我從2017至今，因為工作壓力、飲食、作息不正常、胖到極限80kg……現在已經看到72kg 」，這輩子不斷經歷胖瘦，無限次數輪迴，如今慢慢恢復健康，「高血壓......一些數據都慢慢恢復正常了！感謝健康的美好！」粉絲誇他變瘦了、氣色好，陳昭榮強調，習慣才是根本、建立輕飲食習慣才能遠離慢性疾病，「瘦了就顯年輕」。

▲陳昭榮遭離職員工爆料「慣老闆」行徑。（圖／NOWnews影像中心）
▲陳昭榮去年遭離職員工爆料「慣老闆」行徑，加上公司倉庫大火，對他打擊甚深。（圖／NOWnews影像中心）

電商帝國年營收破億！陳昭榮焦慮症復發　退出18年公司

才剛認離婚！陳昭榮赴日「家當全沒了」驚魂20hr　結局曝

柯叔元認愛小10歲「香奈兒富家女」　離婚10年公開新歡：穩定交往

Melody婚變不到一個月！飛大陸錄離婚實境秀《再見愛人3》掀熱議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀