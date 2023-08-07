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中國海外警察站被查抄　藉雲端巧門繼續長臂管轄

▲北京設立騷擾及壓制海外異議分子的警察站屢被各國查抄後，另闢蹊徑，改由雲端技術設置無實體門面的海外警務站。（示意圖／取自Pixabay圖庫）
▲北京設立騷擾及壓制海外異議分子的警察站屢被各國查抄後，另闢蹊徑，改由雲端技術設置無實體門面的海外警務站。（示意圖／取自Pixabay圖庫）

中央社

（中央社台北7日電）北京以僑社等為掩護，設立騷擾及壓制海外異議分子的警察站屢被各國查抄，澳洲廣播公司（ABC）4日揭露，中國政府另闢蹊徑，改由雲端技術設置無實體門面的海外警務站，繼續執行當局的指令。

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報導說，據ABC掌握的中國政府內部文件，有個設置於澳洲境內的中國海外警務聯絡站，由江蘇南通市的海安警方以雲端技術指揮，沒有固定的處所。

這個雲端系統結合中國科技巨擘騰訊的雲會議平台（類似於Zoom）和微信，官媒新華日報聲稱，已聘用澳洲的中國留學生擔任海外聯絡官，協助使用這套雲端系統。

海安在中國並非是個大城，但是這個位於澳洲又名為「雲上警橋」的連絡站，卻得以在大使館執行若干任務，而且海安聯絡站由隸屬中共統戰部的海安市中華全國歸國華僑聯合會管轄。

南通海安警方一位女發言人向ABC證實，這套雲端系統已於澳洲啟用。

這是繼ABC去年報導中國在雪梨設立海外警察聯絡點之後，於澳洲發現的第2個中國警方聯絡站，此前位於雪梨的據點成立於2018年，並與溫州市公安往來。

ABC取得的中國官方文件指出，海安當局將建立「嚴密的組織網絡」，並堅持「大統戰」戰略。

現居美國的前中國警官亞力克斯．鄧（Alex Deng）：「這肯定是國安警察系統的一部分，中共的許多行動都在打擦邊球，不斷試探西方國家的底線。」

他說：「他們（中共）認為，如果他們冒險取得了成功，就會繼續下去，如果遇到任何反對，他們就會把球退回去。」

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年發表的報告指出，中國在全球設置逾百個警僑事務海外服務站，這些機構實際上是中國的祕密警察局，監控海外華人並強迫他們回國受審。

保護衛士並整理開放來源的中國官方文件，尋找中國涉嫌侵犯人權的證據，並表示已確定中國公安部旗下4個不同的警察管轄區，已於至少53個國家執行任務，橫跨全球各地，表面上是要協助當地僑民，實則不然。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1120807

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