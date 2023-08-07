特企／安斯泰來深化使命！改造「生命之樹」攜員工為患者健康努力

有別於過去的工作模式，安斯泰來為了應因疫情後的快速變化，在「守護患者」的核心概念下，於是決定重新打造辦公司環境，在思考轉型變化路上的同時，從內部開始創造不同氛圍，以更開放的方式，增加跨部門的合作與公開討論，期盼以「生命之樹」傳達生命力旺盛的精神，賦予安斯泰來員工，守護每一位病患健康的穩定力量。
安斯泰來製藥總經理陳喬松(Sam)表示，從去年九月份開始，在歷經不斷集思廣益後，安斯泰來決定從三個經營理念「尖端」、「可信賴的藥品」、「對全世界人類健康做出貢獻」作為基礎，自安斯泰來存在意義、使命與信條中構思，改造安斯泰來全新的辦公室面貌。
其中，安斯泰來辦公室中央昂揚矗立的「生命之樹」就像是不斷提醒著同仁醫藥的志業，陳喬松進一步解釋到，之所以決定在辦公室正中間設立生命之樹之想法，主要就是希望員工在全球充滿挑戰的藥業環境下，可以努力不斷創造出更多的可能性，概念上猶如城市中的公園、森林，象徵著醫藥產業生命蓬勃的土壤，更是表述安斯泰來的使命感，也期待同事們一起為守護患者健康而努力。
陳喬松說到，在疫情全球範圍的衝擊下，透過辦公室改裝的新氣象，安斯泰來將持續在癌症領域努力，自2016在台上市攝護腺癌藥品以來，不斷守護著患者，接下來更將聚焦膀胱癌的治療，為生命做出最有價值的延續，同時與產官學合作以延伸人類的生命，盼望能為台灣的患者盡一份力。
面對未來的展望，安斯泰來正在全球推動增長戰略計畫，期待可以造福更多的病人，如同安斯泰來企業策略計劃2021(CSP 2021) ，希望透過創新的醫療轉換成為病患的價值，以改善病患及家人的生活品質。此外，也將持續落實回饋社會及永續發展的目標，過去6年已持續捐贈白米予家扶基金會，希望能不斷讓善循環生生不息。另外即將進入第四年的用藥安全教育推廣，也會繼續以「患者為中心」的概念為基礎，透過製藥領域的專業知識，深耕安全教育議題，到全台的中小學，利用遊戲的方式，藉著播撒用藥安全的觀念，讓健康的小種子在每個家庭萌芽扎根。
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