臺灣碳權交易所高雄揭牌　陳其邁笑說：剛好而已

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碳交所依各碳權之性質及對象不同，分為三大交易板塊，屬於國內碳權交易的部分，分為自願減量額度交易及增量抵換交易二類，滿足企業抵減碳 費、實現碳中和及因應環評抵換等需求；另外，推出國外碳權交易板塊，攜手具公信力之國際認證機構，提供高品質的國際碳權買賣支援。
同時，碳權交易所將為企業提供碳諮詢及教育訓練，培育專業人才，完善基礎設施。未來，碳交所也會積極參與國際組織及活動，介紹台灣減碳相關制度及具體作為，使臺灣與國際接軌，並為台灣未來淨零轉型鋪路。
總統蔡英文表示，「2050淨零轉型」是我國在經濟與環保領域的重要目標，政府將持續集結各界力量來推動，也會給予企業更多的協助與支持，引導企業走向低碳轉型，以「先大後小」、「以大帶小」的方式循序漸進，降低企業在轉型過程中所遇到的衝擊，並重視經濟成長與環境永續的平衡。
碳交所的成立，將協助企業並培育新興綠能創新產業發展，減緩極端氣候帶來的災害，給下一代更美好永續的臺灣，預計整體推動淨零轉型，從2023年到2030年能夠帶動四兆元以上的民間投資，創造五點九兆元產值，並提供超過55萬的相關就業機會。
高雄市長陳其邁指出，碳權交易所在高雄彰顯兩個意義，第一個是公正轉型，高雄的碳排一年差不多五千七百萬噸，佔台灣百分之二十，其中工業能源部門佔百分之八十三，市場就在這裡（指高雄）；第二個意義就是，過去是由政策推動或地方法規要求，現在轉成市場驅動，廠商在在做數位轉型過程中，必須把減碳當作調整製程的重要思考，由市場來做驅動，加速企業淨零轉型，感謝蔡總統和行政院大力支持將碳交所設在高雄，但以地方民眾來思考，設在高雄「剛好而已」。