本週出國小心！「卡努颱風」將貫穿韓國 日本被雙颱夾擊
颱風季到來讓近期台灣附近的熱帶系統發展相當活躍，上週影響台灣的「卡努颱風」在遠離後，持續朝日韓方向前進，氣象專家賈新興提醒，若本週有規劃要前往日韓的民眾，務必留意颱風最新動態，尤其卡努颱風在週三至週四（8月9日至8月至10日）將會登陸南韓，後續將生成的「蘭恩颱風」也會對日本造成一些影響。
記者張志浩/綜合報導
賈新興指出，卡努颱風越往高緯度，其環流減弱、結構變差，因此整體威力不如影響台灣期間，不過它的路徑將會在明日父親節至週三，對日本的四國、九州一帶造成威脅，週三至週四直直登陸並貫穿南韓、週五（8月11日）通過北韓後，週六（8月12日）抵達中國東北方，並漸漸轉為熱帶性低氣壓。
此外，日本東南方海面也有熱帶性低氣壓發展，中央氣象局評估其最快明日就有機會成為「蘭恩颱風」，賈新興表示，「蘭恩颱風」和「卡努颱風」兩者並不會有相互影響的情況發生，蘭恩颱風受到導引氣流和太平洋高壓影響，靠近日本後就會往東轉走，雖然沒有直接登陸日本，但仍會對沿海帶來風雨。
賈新興說明，颱風在西北太平洋的發展，與夏季季風當下的型態有很大關連，目前看來抱括菲律賓東方海面和南海，都將進入一段冷靜期，距離台灣較近的颱風要生成，估計要等到8月下旬後半段，現階段台灣要注意的就是西南風，中南部、西半部地區水氣都偏多，北台灣也要留意雨勢，週六過後才會好轉。