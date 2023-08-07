一蘭拉麵「新口味」登場！隱藏菜單明開賣 全球僅台灣3口味齊全
一蘭拉麵有「新口味」了！一蘭拉麵耗時6年才研發成功的首款蔬食款「博多細麵」，完全不使用動物性原料，卻能品嚐到有如豚骨湯頭般的口味。明（8）日起只在直營店舖、官方購物網正式開賣，是連店面都點不到的伴手禮商品隱藏菜單。而且全球只有台灣，可以一次購入齊全3口味伴手禮商品，包括博多細麵、釜醬汁豚骨拉麵、博多細麵（蔬食）。
記者蕭涵云/綜合報導
一蘭拉麵嗅到全球重視綠色經濟的商機，加上企業重視ESG風潮，尤其有感台灣響應蔬食者眾多，耗時6年才研發成功首款「一蘭拉麵 博多細麵（蔬食）」口味。標榜完全不使用動物性原料，卻能品嚐如豚骨湯頭般的口味；不過因原料中仍有大量蒜、辣等辛香料，故無法稱作素食口味。但該產品可是有獲得日本非營利機構Vege Project經審查後發出之VEGAN認證。
業者受訪時表示，研發最困難的地方，便是「完全不使用動物性成分，卻能呈現宛如將豚骨長時間燉煮而成的湯頭」，想讓並非因為宗教信仰吃素的人，可以在吃素食與蔬食的同時，也擁有類似於肉品的口感與風味，喝得到柔滑濃厚的湯頭鮮味。
官方更稱，烹煮精髓在於「白色的香油調理包，務必在放麵之前、滾水之後加入，就能打造出有如豚骨湯頭般的濃郁口感」。連店面都點不到的「一蘭拉麵 博多細麵（蔬食）」，算是伴手禮商品隱藏菜單，明（8）日起只在直營店舖、官方購物網正式開賣。同樣附上細麵、調味油湯底包，及招牌赤紅秘製辣粉。
而且全球只有台灣，可以一次購入齊全3口味伴手禮商品。除了過去赴日必買的「一蘭拉麵 博多細麵」，「釜醬汁豚骨拉麵」是只有福岡天神西通店、運河城博多店等兩店舖才有販售的限定商品，「一蘭拉麵 博多細麵（蔬食）」目前僅在日本大阪難波御堂筋店舖、中國、澳洲、香港、及台灣才買得到。
另外，台北知名連鎖連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」也跨足拉麵市場，在捷運港墘站商圈打造具儀式感的「雞湯桑一號店」，顛覆一般拉麵重油、重鹹，快速解決一餐的印象，提供從前菜、主餐、副餐到甜點的完整套餐體驗。主打酸爽櫻花柚子口味、中西合併的松露牛肝菌拉麵、及濃郁系東京雞白湯口味。