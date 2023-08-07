《彭博》曝光iPhone 15將於9/22開賣！ 傳聞還有兩款新品同登場
蘋果9月預料會發表新款iPhone 15系列手機，但發表會選在哪一天？何時正式開賣？目前官方都尚未揭曉，而根據《彭博社》的 Mark Gurman爆料指出，預計會在9月22日首波開賣，且不只手機，傳聞還會有Apple Watch Series 9 以及第二代的Watch Ultra 2 等兩款智慧手錶。
記者周淑萍/綜合報導
除了《彭博社》，之前外媒《9to5mac》兩間指標性的媒體都指出今年蘋果發表會的日期會落在9月12日或9月13日，且更近一步的推測會在9月22日展開第一波的首賣。不只iPhone 15系列手機，在同一發表會上，傳聞除了 iPhone 15 以外，外界也預期會有兩款智慧錶，包含Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2，預料在處理器、顏色上都會有所改變。而在iPad 和Mac上，因6月WWDC23就有新機發表，外界普遍猜測9月這次的發表會不會有相關產品的亮相，比較有可能的會是10月專場舉辦，讓9月份的舞台留給iPhone 15。
而這次iPhone 15外界都在猜，有可能會迎來最3年最大更新。外媒指出，iPhone 三年手機會有一個較大的改變，像是2014 年的 iPhone 6是首款拋棄3.5吋螢幕，推出iPhone 6 4.7吋，iPhone 6 Plus更是加大到5.5吋，引發全球果粉搶購，也讓喜歡大螢幕手機的Android用戶跳槽蘋果，至2020年創下全球總出貨量 2.4 億台，成為目前 Apple 旗下最暢銷機型。
2017 年的 iPhone X正式告別Home鍵，為首款iPhone全螢幕手機，翻開智慧手機新頁，透過全新 TrueDepth 相機執行 Face ID 功能解鎖。2020年的iPhone 12 系列一口氣推出3種螢幕尺寸4款手機，首次支援5G網路，具備超瓷晶盾的全新設計，為目前最耐摔手機。2023年iPhone 15系列預計會有明顯的改變，帶來另一波的換機潮。