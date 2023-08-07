公館32年「易牙居」突停業！明父親節最後1天 眾哭：我的初戀地
台北公館商圈的「易牙居」在地經營32年，是許多當地居民與台大學生的共同回憶，但是易牙昨（6）無預警地在臉書粉專宣告「將暫時說再見」，消息一出讓粉絲大呼不捨，感嘆「我的初戀地方」、｢青春回憶｣。《NOWnews今日新聞》致電餐廳，業者表示明（8）天父親節是最後一天，目前午餐、晚餐兩時段都還有位置。
記者徐銘穗/綜合報導
易牙居最初在1991年創業，並又再於隔年開設另易牙居點心坊。後來本店於2020年歇業，點心坊則一路經營至今，店內以現點現做的形態，提供經典鮮蝦餃、奶黃流沙包等品項。除此之外，易牙居在1993年也於永和成立冷凍食品公司。2007年時，還成立「易牙居婚宴會館」，後又再改名成為「臻愛婚宴會館」，目前在台中設有據點。
店家臉書粉專昨公告，感謝粉絲陪伴易牙居走過32個年頭，從台北200坪的小餐廳，華麗轉身在台中烏日高鐵特區變成5600坪的臻愛花園飯店，「易牙居要和各位貴賓暫時說再見了，也希望我們自己能夠調整好步伐整軍再出發，在不久的將來能用全新的形象和長期支持的貴賓再度相逢」。
《NOWnews今日新聞》致電餐廳，業者表示明天父親節是最後營業日，目前午餐與晚餐時段都還有空位。至於公館店停業原因，有粉絲推測是「房東漲租」，但店家不對此作回應。
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