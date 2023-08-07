布袋戲師傅深藏議員助理　「一日戲偶咖」邀你同樂

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黃泓尹他個性靦腆和陌生人接觸顯得怯懦，從小就怕生，看見陌生人無法雙眼正視很難開口說話，只能躲起來，但在布袋戲的天地裡，他瞬間變了個人，戲偶掌中熟稔駕馭著，呼之喚來自信大方，完全看不出他在現實世界中面對陌生人的生澀。
黃泓尹說，外婆家在西螺和布袋戲大師黃海岱是親戚，舅舅廖昆章是布袋戲界公認最熟悉掌故及台語漢文的老師，六0年代黃俊雄「真五洲掌中劇團」成立分團，舅舅率「輝五洲掌中劇團」在台中安由戲院演出自編自導的忍俠白馬生，轟動一時。
黃泓尹說，小時候父母開貨車出門演布袋戲，他就跟著在旁邊，看著戲偶在戲台上生龍活現，父親一人分飾多角很威風，記得有一次要演出講究聲光效果、道具仿真人的「金光戲」，就讀國小的他被叫去穿上猩猩戲服上場，和戲偶打得天昏地暗，他回憶那場戲，嘴角上揚說實在很好玩，他沒想到布袋戲可以如此有創意。
他說，觀眾在前台看熱鬧，他在後台看門道，耳濡目染，11歲父母就讓他上台操作戲偶，就讀大學期間他已經可以獨當一面操作戲偶，考取汽車駕照後，只要有空閒他就開著貨車演布袋戲幫忙家計，一直到現在他仍繼續演，有一年遇到歌手任賢齊外景拍節目，還到後台看他操偶，都是戲偶人生的真實體驗。
黃泓尹表示，目前布袋戲一般只在廟會酬神時演出難以營生，他平日在議員服務處工作，廟會大日時，就請假外出演布袋戲，議員張芬郁和他都希望有更多人認識戲偶之美也懂得欣賞布袋戲，因此8月12日下午他在服務處特別為小朋友舉辦「一日戲偶咖」，帶孩童一起認識布袋戲和學習操偶演出，歡迎有興趣的小朋友報名參加。