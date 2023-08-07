復興區長游正英昨因病過世 民政局將於3個月內辦理補選
桃園市復興區區長游正英於昨（6）日因病過世，享壽67歲。市長張善政表示，游區長的辭世，讓桃園痛失一位熱愛土地、無私奉獻的英才，對他來說，更是少了一位令人尊敬的摯友。張善政除了諄請家屬節哀，並指示市府各局處相關機關全力協助料理後事，市府民政局也將給予游區長家人最大的支持。
記者李春台／桃園報導
民政局表示，游正英區長生長於復興，自國立台北師範學院畢業，先後於奎輝國小、三民國小、僑愛國小任教，並歷任組長、主任等職務，且於升格前桃園縣政府教育局擔任組長，戮力從事作育國家人才的教育工作，而於退休後，基於對家鄉的熱愛，投入公共服務，矢志為原鄉貢獻心力。
民政局指出，復興區係原住民自治區，游正英於107年當選第二屆區長，並於111年再度連任第三屆區長。游正英協調溝通能力極佳，走遍前山、中山、後山，勤跑基層服務，其任內努力促進地方和諧，並以其學養俱佳之條件帶領公所團隊推動觀光、農業發展及健全各項基礎建設，深受地方肯定。
民政局表示，目前游區長過世所遺職務，將由復興區公所秘書謝宇軒代理至新任區長補選產生。謝秘書曾任本府原住民行政局主任，並曾於總統府任職，學經歷非常優秀，相信復興區在謝秘書代理下，相關區政業務必能持續向前邁進。
民政局表示，游正英過世後之補選作業，依地方制度法第82條規定，游正英所遺職務應自事實發生之日起三個月內完成補選。桃園市選舉委員會將會依法及相關程序辦理復興區長補選事宜。