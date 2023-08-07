出席侯友宜便當會促小雞「別吃碗內看碗外」 賴士葆：盼大家團結
國民黨總統參選人侯友宜今（7）日舉行北部立委參選人便當會，多名藍營參選人到場響應，並就選戰議題進行意見交流。不過，傳會中國民黨立委賴士葆呼籲藍營小雞「不要吃碗內看碗外」，一度引發議論。會後賴士葆受訪未否認說，他是希望大家團結，團結現在唯一支持侯友宜很重要，讓母雞壯大比什麼都重要。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜今中午選在競選辦公室，與北部立委參選人共餐午餐。據傳，賴士葆在便當會途中，向藍營小雞喊話「不要吃碗內看碗外」，被解讀是力促團結力挺侯友宜，盼黨籍參選人勿跟鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲走近。
便當會後，賴士葆接受媒體訪問先被問及，今天菜色如何？他回答，菜色不錯啊，有滷肉飯、滷白菜、排骨湯和泡菜。
針對傳在會中提醒藍營小雞「不要吃碗內看碗外」一說，賴士葆並未否認表示，希望大家團結啦，唯一支持侯友宜這很重要，民調拉起來才有辦法談其他的，現在怎樣讓母雞壯大，比什麼都重要。至於有給侯友宜建議？賴士葆說，政見要感人、賣點與亮點。
國民黨立委參選人羅智強則強調，賴士葆此番「說法非常好」，過去這段時間侯友宜辦公室可能對於郭柯距離有意見，而他也從來沒有跟郭柯同台，只要是選辦的要求，會全力以赴配合。