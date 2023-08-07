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113學年大學考試簡章今發售　英聽、學測、分科測驗期程一次看

▲113學年度大學考試簡章今（7）日起發售，英聽、學測、分科測驗期程出爐。（圖／NOWnews資料照）
▲113學年度大學考試簡章今（7）日起發售，英聽、學測、分科測驗期程出爐。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度大學考試簡章今（7）日起發售至113年7月13日止，英聽、學測、分科測驗期程出爐，其中高中英語聽力測驗第一次考試訂在今年10月21日，報名自9月7日起至9月14日截止；學科能力測驗在明年1月20日至22日舉行、分科測驗時間為明年7月12日至13日。

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大考中心指出，今天起發售113學年度考試簡章，簡章內容包含高中英語聽力測驗、學科能力測驗以及分科測驗三項考試的測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等部分，考生報考請務必詳閱簡章內容，並於各項考試所訂期間內完成報名或應考服務申請相關作業。

紙本版考試簡章發售日期自今天起至明年7月13日（六）止，請至大考中心網站「出版／訂購」簡章專區訂購或至大考中心一樓服務台購買。網路版考試簡章今天公告在大考中心網站簡章專區，提供查覽、列印或下載；有聲版考試簡章則於8月14日（一）公告於簡章專區。

▲113學年度各項考試報名及考試日程。（圖／大考中心提供）
▲113學年度各項考試報名及考試日程。（圖／大考中心提供）
高中英語聽力測驗舉辦兩次，考試日期分別為今年10月21日（六）及12月 16日（六），考生可自由選考，成績擇優使用。高中英語聽力測驗各場次自預備鈴響起共計60分鐘，包含預備時間10分鐘與考試時間50分鐘。

學科能力測驗考試日期為明年1月20日（六）至1月22日（一），共計三日，考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然，共6科，其中國文考科分為兩節施測，分別為國語文綜合能力測驗（國綜），及國文國語文作能力測驗（國寫）。各科考試時間，國文考科之國綜、國寫節次考試時間各為90分鐘，英文、數學A、數學B各為100分鐘，社會、自然各為110分鐘。

分科測驗考試日期為明年7月12日（五）至7月13日（六），共計兩日，考試科目包括數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會共7科，各科考試時間均為80分鐘。考生可依大學校系採用不同考試成績規定，自由報考與選考高中英語聽力測驗、學科能力測驗及分科測驗考科。

大考中心提醒，答題卷第一頁上方印有考生應試號碼與姓名，考生應先確認答題卷為本人之應試號碼與姓名。英聽測驗於考試開始鈴響後，依播音指示於「確認後考生簽名」欄簽名；學測及分科測驗於考試開始鈴響起，即可於「確認後考生簽名」欄簽名。簽名時，請以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽全名。若考生因故使用備用答題卷時，雖備用答題卷上無考生本人應試號碼與姓名，但仍須於備用答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。

另外，為利考生或集體報名單位於報名後能更有效檢視資料，大考中心將有關報名資料確認與更正，以及更正之處理方式與期限，重新綜整後新增第陸章「資料確認與更正」。無論是報名階段的報名資料確認與更正期間以及可更正項目，或是應考資訊開放查詢後的更正期間以及可更正項目，在新增章節中都有清楚說明。

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