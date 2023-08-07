北藝2.34億爭議款　綠議員質疑柯文哲卸任前12天拍板有「大祕寶」

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簡舒培表示，根據文化局資料，北藝工程結算金額預估為 60 億元，完全就在契約範圍內，柯文
哲卻搶在卸任前執意拍板賠償 2.36 億元。
簡舒培質疑，據契約內容北市府已增加1.2億元給設計監造廠商，台北市政府文化局當時預估北藝工程費結算金額為60億元，也在契約規範的64億元內，不解柯文哲為何要在卸任前12天無緣無故額外支付2.36億元。
陳賢蔚則說，北藝賠償款由北市府跟廠商經歷7次調解，文化局都不同意賠償，不解為何柯文哲卻在卸任前12天違反契約精神，打臉文化局的專業，逕自核定核准賠償，質疑是想教訓蔣市府或是不把市民納稅錢當一回事？
陳賢蔚質疑，柯文哲不管行政機關的意見，在卸任前同意賠償金額2.36億，並採分期付款，導致蔣萬安一上任就要先支付262萬，餘款在今年底更要被強制執行。「既然都要卸任了，面對這樣有爭議的案子，柯文哲為什麼不把同意賠償的權力交給下任市長？」陳賢蔚說，現在讓台北市民只能付錢幫柯文哲收拾他留下來的爛攤子。
簡舒培說，按照契約內容廠商根本一毛錢都拿不到，柯文哲卻莫名其妙同意賠償2.36億元，且任內拍定需送議會審查，但他卸任前完全逃避議會監督，將爛攤子留給現任市長蔣萬安，讓台北市民負擔，這就是最大問題，要求柯文哲要選總統前，應先將這筆爛帳交代清楚。
簡舒培、陳賢蔚最後抨擊，身為卸任市長，柯文哲整天用話術誤導前瞻預算的執行率，用謊話來製造政治聲量，卻對他真正該負責的北藝跟北流裝瘋賣傻。北藝調解過程如此荒腔走板，難道這才是真正的「大秘寶」？柯文哲應該要解釋清楚。