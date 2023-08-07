出席侯友宜便當會與金溥聰破冰？羅智強避談：與侯辦溝通無障礙
國民黨總統參選人侯友宜今（7）日邀請北部立委展開便當會，盼各方就選戰議題進行意見交流，國民黨立委參選人羅智強也應邀出席。不過，羅智強曾被侯友宜競選辦公室執行長金溥聰點名「在舒適選區搞把戲」，於後羅則指控侯友宜「競辦高層下預算給網軍騷擾我」，促金羅心結浮出檯面。對此，羅稍早受訪被問，金屢抨擊自家人，是否應該調整？他說，他跟侯辦溝通沒障礙，相信未來有何要幫忙之處，都會全力以赴。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜今邀請北部立委參選人展開便當會，包括台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧、李彥秀，新北市議員林金結、張智倫與羅智強等人，皆受邀到場參加，並就多項選舉議題分別向侯辦提供具體建議。
結束便當會後，羅智強受訪被問到，遭金溥聰點名待在舒適選區，心結是否有當面談？他表示，他對侯友宜的支持不是1、2天，也在便當會跟侯友宜說過，兩人是很好的交情，侯也很幫忙，並感謝自己站出來幫忙。羅強調，他是國民黨提名的候選人，有義務支持侯友宜，希望在侯友宜領導下政黨輪替、下架民進黨。
是否會與侯友宜合掛看板？羅智強指出，他議員、立委初選都不掛看板，有自己選戰的定位，若黨中央有什麼其他要求，他可以用其他方式如公車配合，一定可以找出配合黨中央的方式，大家一起努力。
針對金溥聰專砍自家人，被質疑是在扯侯友宜後腿，是否認為要有所調整？羅智強重申，他跟侯友宜辦公室的溝通不是一天兩天，一直沒有障礙，相信未來若有需要幫忙的地方，他都會全力以赴。至於今日便當會氣氛？羅智強直言，很好啊，大家都給侯友宜加油打氣，今天氣氛非常好，侯友宜也很開心。