中市霧峰六股路5米拓寬10米　改善會車不易

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黃國榮表示，讓地方生活更便利，霧峰區六股路為中正路(台3線)通往中投公路(台63線)的主要道路之一，該工程十分重要，感謝地方民代支持。此外，霧峰文化底蘊深厚，觀光資源很多，如國定古蹟林家花園、亞洲大學附屬現代美術館等，通車後將完善交通建設，歡迎喜歡藝術的遊客前來，也幫助地方發展。
前立委顏寬恒表示，六股路與中正路的銜接口，過去因為路口有私人建築物阻礙，道路兩側也都是私人土地，土地必須徵收後，才能進行道路拓寬工程，道路兩側的房屋過去雖然正門緊鄰六股路，但因為與路面高低差的緣故，都必須從「後門」進出，形成了特殊的現象。
顏寬恒說，本條道路特別感謝兩位里長，一位是現任六股里王原祥里長以及老里長林水欽；前里長林水欽任內就多次向他反映本條道路必須要盡快拓寬，避免路幅不足，造成車輛回堵及交通事故。現任的王原祥里長接任後，積極與地方溝通，協助市府推進用地徵收，加上地方議員在議會大力支持預算，各方齊心造就了六股路今日拓寬的樣貌。
建設局長陳大田說，「霧峰區六股路拓寬工程(中正路路口至六股一號橋)」，長約110公尺，寬約10公尺，工程總經費3,885萬元(工程費1,200萬元，用地及地上物補償費2,685萬元)，拓寬後道路新設側溝等設施，讓地方交通更加安全順暢。
此外，陳大田表示，鄰近除六股路拓寬工程外，建設局近期也完成「霧峰區振興街118巷打通工程(振興街至中正路)」，連接振興街與中正路，因涉及私人土地與地上物，50多年來民眾須繞道中正路1105巷及草湖路，相當不方便，盧市長重視地方交通及心聲，編列1億1,320萬元預算，打通振興街118巷，建設局也積極與地主溝通協調，共計有7位地主全數同意市府以協議價購取得土地，使振興街與中正路來往民眾不用繞路通行，紓解交通瓶頸，提升通行安全。