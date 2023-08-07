輝達黃仁勳明秀超級電腦開講！緯創領攻漲停 AI概念股人氣回籠
輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於明（8）日赴洛杉磯會議中心發表主題演講，AI概念股近期在經歷跌停大逃殺，今（7）日人氣回籠，緯創、廣達、英業達、技嘉亮燈漲停，光寶科也全面強勢反攻，大漲5%以上。
記者鄭妤安／台北報導
「NVIDIA SIGGRAPH 2023」於8月6日至10日洛杉磯會議中心舉行，輝達執行長黃仁勳將在台灣時間晚間11點親自出席發表主題演講，分享公司的最新突破，其中包括「通用場景描述」發展（OpenUSD）。
黃仁勳5月底來台，掀起AI股大漲旋風。AI概念股近期經歷跌停大逃殺，上周五（4日）股價跌幅收斂。黃仁勳開講前一天，AI概念股人氣回籠，買氣增強，就連股價連殺4天的緯創，今天也強勢攻上漲停版。
緯創4日公布上半年財報，稅後淨利34.32億元、年增1.2%，每股盈餘1.23元。其中，第二季稅後淨利32.58億元，季增17.72倍，每股盈餘1.16元。
不只緯創，廣達、英業達、技嘉也亮燈漲停，光寶科也全面強勢反攻，大漲5%以上。
※【NOWnews 今日新聞
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