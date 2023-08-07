老高2篇聲明全消失！凌晨改文又撤除　引外界猜疑「這是縮了嗎」

天王嫂爽拎名牌包！潘瑋柏嫩妻行頭破百萬　郭富城寵妻：全買了

▲郭富城（右）與方媛結婚6年，依舊相當幸福，他還把岳父母接來香港同住。（圖／翻攝自方媛微博）
▲郭富城（右）與方媛結婚6年，依舊相當幸福，他還把岳父母接來香港同住。（圖／翻攝自方媛微博）

記者江芷稜/綜合報導

潘瑋柏2020年宣布閃婚，嫩妻宣云（Luna）被謠傳上過「天王嫂訓練營」，與郭富城妻子方媛都受過精心訓練，以模特兒身分得以接近天王們，順利嫁入豪門，在娛樂圈引起熱烈討論，造成當事人困擾，不過經過數年時間考驗，潘瑋柏、郭富城與老婆每天黏TT，生活相當甜蜜，以真實人生打破謠言，宣云與方媛爽拎精品名牌包，享受老公寵妻待遇，完全不在意外界傳聞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲潘瑋柏（右一）情定空姐Luna（右二）。（圖／潘瑋柏IG）
▲潘瑋柏2020年（右）情定空姐Luna（右二），首次曬出合影。（圖／潘瑋柏IG）
婚前就擁有「最美空姐」封號的宣云，婚後相當低調，潘瑋柏只在宣布結婚時曬出夫妻倆與父母合照外，私下出遊、逛美術館，甚至遠到北歐看極光，就算拍照背景一模一樣，這對甜蜜夫妻仍會避免同框，不願再成為網友茶餘飯後話題，外傳兩人已經育有一女，潘瑋柏也未加證實，保密功夫相當到位。

▲潘瑋柏與老婆宣云到芬蘭看極光，卻分開在社群平台曬照。（圖／翻攝自潘瑋柏、宣云IG）
▲潘瑋柏（左）與老婆宣云到芬蘭看極光，卻分開在社群平台曬照。（圖／翻攝自潘瑋柏、宣云IG）
潘瑋柏夫婦近期難得被拍到一起現身機場，宣云一身黑色連身裙，低調站在潘瑋柏身旁，被旁人吐槽像助理，還要自己拿行李，不過她膚白貌美、氣質優雅，身穿的還是名牌miu miu背心連身裙，腳底踩著香奈兒鞋，一手提著愛馬仕包，一手拉著LV行李箱，全身行頭價值粗估超過百萬元台幣，奢華穿搭不輸老公，眼尖的網友笑說宣云看起來相當幸福，旁人根本不必擔心。

▲潘瑋柏疑似在替老婆拍照，寵妻畫面全被捕捉到。（圖 / 微博）
▲潘瑋柏與老婆難得同框，寵妻畫面全被捕捉到。（圖 / 微博）
而郭富城更是寵妻無極限，他將岳父母接到香港居住，在自家樓下租用一個樓層，方便他們探視女兒、孫女，港媒曾估計，郭富城一個人要支付的生活費用，包括個人支出約30萬元港幣，給母親30萬元港幣，給妻子家庭費用20萬元港幣、岳父母租房及生活費約20萬元港幣，總計每月開銷高達100萬元港幣（約400萬元台幣），難怪他拍戲、演唱會不停歇，勤奮工作養家。

▲方媛（右）嫁給大22歲郭富城幸福美滿。（圖／翻攝郭富城微博）
▲方媛（右）嫁給大22歲的郭富城幸福美滿。（圖／翻攝郭富城微博）
方媛雖有天王老公，私下卻很節儉，她之前帶著女兒去上海探班郭富城拍戲，就是搭乘一般經濟艙，甚至想買DIOR名牌包時都自稱有選擇困難症，要網友幫忙挑選，有人酸說妳老公是郭富城，應該兩個包都買下，方媛則回覆老公的確要她全部都買了，是自己覺得這個花色的包包一個就夠了，高情商地用一句話擋掉酸民的惡意評論，也不刻意炫富，反而拉了一波好感。

▲方媛買名牌包有選擇困難症，老公郭富城要他全都買了。（圖／翻攝方媛微博）
▲方媛買名牌包有選擇困難症，老公郭富城要他全都買了。（圖／翻攝方媛微博）
宣云、方媛婚後生活幸福，更早嫁給林志穎的天王嫂陳若儀，同樣因外界嚴格眼光檢視經歷過一段低潮期，被外界認為配不上林志穎，內心感到挫折，但粉絲長期觀察下來，她對老公、兒子照顧有加，對婆婆相當孝順，在林志穎去年遭遇車禍意外時，不離不棄守在病榻，用耐心、細心照顧林志穎，陪伴他恢復健康，獲得極高評價。不管旁人怎麼說，天王嫂們的生活如人飲水冷暖自知，只要夫妻過得幸福，外界羨慕或忌妒都不影響他們的人生。

「寵妻魔人」郭富城放閃老婆！慶祝天王嫂方媛36歲生日：與妳共舞

潘瑋柏罕見同框空姐妻！與天王嫂分開走　結婚3年真實互動全被拍

伊能靜同框小20歲郭富城老婆　網友一面倒讚「她」完勝：一美36年

郭富城父愛爆棚畫面曝！一家四口現蹤香港街頭　35歲方媛像少女

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀