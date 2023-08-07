天王嫂爽拎名牌包！潘瑋柏嫩妻行頭破百萬　郭富城寵妻：全買了

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潘瑋柏夫婦近期難得被拍到一起現身機場，宣云一身黑色連身裙，低調站在潘瑋柏身旁，被旁人吐槽像助理，還要自己拿行李，不過她膚白貌美、氣質優雅，身穿的還是名牌miu miu背心連身裙，腳底踩著香奈兒鞋，一手提著愛馬仕包，一手拉著LV行李箱，全身行頭價值粗估超過百萬元台幣，奢華穿搭不輸老公，眼尖的網友笑說宣云看起來相當幸福，旁人根本不必擔心。
而郭富城更是寵妻無極限，他將岳父母接到香港居住，在自家樓下租用一個樓層，方便他們探視女兒、孫女，港媒曾估計，郭富城一個人要支付的生活費用，包括個人支出約30萬元港幣，給母親30萬元港幣，給妻子家庭費用20萬元港幣、岳父母租房及生活費約20萬元港幣，總計每月開銷高達100萬元港幣（約400萬元台幣），難怪他拍戲、演唱會不停歇，勤奮工作養家。
方媛雖有天王老公，私下卻很節儉，她之前帶著女兒去上海探班郭富城拍戲，就是搭乘一般經濟艙，甚至想買DIOR名牌包時都自稱有選擇困難症，要網友幫忙挑選，有人酸說妳老公是郭富城，應該兩個包都買下，方媛則回覆老公的確要她全部都買了，是自己覺得這個花色的包包一個就夠了，高情商地用一句話擋掉酸民的惡意評論，也不刻意炫富，反而拉了一波好感。
宣云、方媛婚後生活幸福，更早嫁給林志穎的天王嫂陳若儀，同樣因外界嚴格眼光檢視經歷過一段低潮期，被外界認為配不上林志穎，內心感到挫折，但粉絲長期觀察下來，她對老公、兒子照顧有加，對婆婆相當孝順，在林志穎去年遭遇車禍意外時，不離不棄守在病榻，用耐心、細心照顧林志穎，陪伴他恢復健康，獲得極高評價。不管旁人怎麼說，天王嫂們的生活如人飲水冷暖自知，只要夫妻過得幸福，外界羨慕或忌妒都不影響他們的人生。