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獲取能量勝過首次！美國核融合實驗再突破　無限清潔能源不遠了？

▲美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室6日宣布，核融合實驗再有突破，獲取能量甚至超越去年年底的首次成功實驗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室6日宣布，核融合實驗再有突破，獲取能量甚至超越去年年底的首次成功實驗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）6日宣布，不只在核融合（nuclear fusion reaction）實驗中再次取得成功，還獲取了比去年12月首次實驗成功時，更多的低碳能源增益，意味著人類離實現無限清潔能源，似乎又更進一步了。

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綜合《路透社》、《衛報》、《Axios》、《華盛頓郵報》等外媒報導，美國能源部於去年底時宣布，經過各國科學家超過半世紀的努力，在核融合研究取得重大突破，核融合是指讓兩個較輕原子核接受攝氏1億度或以上的極端高溫，從而形成一個更重的原子核，並釋放出巨大能量的過程。

由於過程消耗甚鉅，因此如何讓釋出能量大於輸入能量，一直都是這類實驗最困難的部分，更別說實現「持續性」的能量輸出，因此去年12月底的實驗結果（投入2.05MJ能量，產生約3.15MJ的能量），也被視為科學界的重大突破，一時間，網路上也充斥著各種有關人類終於獲得清潔能源「聖杯」的討論。

核融合實驗之所以如此受到重視，是因為它幾乎不會產生溫室氣體或具放射性的副產品，且1公斤核融合燃料（重氫的同位素氘和氚組成，不須開採鈾）所提供的能量，相當於1000萬公斤的化石燃料，對於舒緩氣候變遷和全球暖化來說，無疑非常有幫助。

在那之後，勞倫斯利弗莫爾國家實驗室又陸續進行數次實驗，但都以失敗告終，直到今年7月30日在國家點火設施（National Ignition Facility，NIF）的實驗中再次取得成功，儘管最終結果仍在分析，但實驗室發言人表示，已知產生的能量比去年12月的更高。

過去百年間，科學家就已經知道太陽是透過核融合反應產生巨大能量，並得以持續發光發熱，所以一直致力於這方面的研究，若能在未來幾十年、甚至更短時間內，就將這項技術擴大到商業水平，人類追求無限零碳能源也許就不再是紙上談兵。

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