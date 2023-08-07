碳權交易所掛牌！銀行推「減碳帳戶」　700克換50點LINE　POINTS

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雖然銀行推動的「碳權存摺聯盟」仍在籌備階段，但已有包含台銀、財金公司與多間公民營銀行共同規劃跨行合作方式，希望今年能正式對外號召各銀行加入，讓銀行業可以更積極回應社會永續轉型的要求及期待，一起從消費端推動低碳生活理念。台銀接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，台銀員工是碳權存摺的第一批使用者，對於這樣的創新低碳回饋模式反應熱烈，並開始有更多的綠色消費行為。在概念性驗證階段，員工到綠色商店的消費成長了29.2%，累計金融點數後，也用於「小花蔓澤蘭防除」專案上，說明了「碳權存摺」可以很好的鼓勵人們對環境更為關注，更加重綠色消費和生活方式。
台銀表示，透過金融碳點的回饋，希望能夠激勵人們對環境保護更加關注，目前金融碳點主要將用於支持各種環保專案，透過這些專案，人們可以更直接的感受自己的參與和貢獻。然而對於換取低碳商品等，台銀也將根據實際情況和市場需求做出相對應的調整和改進。
而積極參與台銀發起「減碳存摺」專案的元大銀行，就首創「鑽金碳吉帳戶」，為消費者如實記錄數位金融服務減碳成效。根據元大數據研究團隊的報告中顯示，自2022年上線以來，響應的客群年齡層以30歲至40歲為最多，累計減碳數超過總減碳數的3成，若以所在區域統計，北部客群貢獻的減碳克數高達5成，以執行成效看來，消費者的環保意識已逐漸抬頭，也顯示消費者對於永續金融理念的認同。
為鼓勵更多消費者共同響應金融減碳行動，元大銀行讓減碳帳戶再進化，除了現行服務型數位金融類如線上申辦、投資申購、生活繳費稅、轉帳換匯等之外，加碼再納入交易型數位金融類如帳戶連結支付，都可進行減碳克數累積，8月也推出「減碳夏令營」活動，消費者只要在活動期間累積減碳達到700克，即可至行動銀行「我的碳帳戶」兌換50點LINE POINTS，限額2000名，並自9月起開放兌換，希望給致力於保護環境的消費者們一個小小的鼓勵
元大銀行減碳兌換首波從LINE出發，並同步擴大與其他電支機構如iPASS MONEY、icash Pay、全盈支付等合作，讓消費者減碳克數，也能夠應用在更大範圍的生態圈通路折抵，打造永續減碳正向循環。另外，元大銀行「LINE個人化服務」也新增每月一次的減碳通知，主動貼心提醒消費者透過數位金融服務減少多少碳克數，讓每位消費者都可以成為環保小尖兵，而在減碳紀錄與跨電支機構兌換的整合下，可吸引更多消費者加入這個服務，擴大綠色減碳生態圈範圍。