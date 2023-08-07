《女外科》進軍日本 蔡淑臻美夢成真：期待IG被灌爆
由蔡淑臻、朱軒洋主演的台灣醫療喜劇影集《村裡來了個暴走女外科》，播出後在台灣不僅引起了極大迴響，收視率也有亮眼的成績，而現在《女外科》將進軍日本市場，這也讓蔡淑臻驚呼：「簡直美夢成真」。
記者薛羽彤、實習記者郭亘芸/綜合報導
蔡淑臻在受訪時表示，當初她在參與這部戲時，就非常希望能夠進軍日本市場，「現在終於實現了，感覺真的太棒了！這難道就是所謂的吸引力法則嗎？！」她也分享，時常收到台灣觀眾的留言讓她看得感動到熱淚盈眶，這回作品將進軍日本，她也希望日本觀眾會喜歡、能多多留言，更笑著說：「最好是把Instagram訊息塞爆！」同為主角的朱軒洋也表示，對於此次作品將在日本開播充滿期待，更希望能有機會與日本戲劇合作。
飾演住院醫師阿鬼且身為日本人的風田則坦言，對於《女外科》將在日本播出感到擔心：「我的家人和朋友都沒有看過我演戲，『有點害怕他們會覺得我演技不好』。」事實上，風田在演出期間為了能兼顧節目拍攝，就算腸絞痛依然抱病演出，希望能讓家鄉的親友看見努力的成果，以及展現不同面貌的他。
《村裡來了個暴走女外科》以輕鬆幽默的方式呈現醫療情境，現在即將跨足日本市場，與日本觀眾見面。8月9日《村裡來了個暴走女外科》在日本電視台Home Drama Channel首播，隨後在8月28日於U-NEXT的線上觀賞。