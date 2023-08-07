三上悠亞穿婚紗「戴0.5克拉婚戒」現身中山區！男友求婚條件超嚴
日本暗黑天后三上悠亞將於8月16日30歲生日當天從AV界引退，才剛結束《TRE台北國際成人展》工作的她，今（7）變身氣質女神，出席位於中山區的婚戒店開幕活動，三上悠亞穿上平口婚紗、戴上0.5克拉鑽戒現身，場上更開出未來男友的求婚條件，鑽戒必須「要比我自己買的鑽戒『還要大』」，她才肯點頭嫁。
記者陳雅蘭/台北報導
三上悠亞今第一次戴上鑽戒出席活動，她表示有點承擔不起此貴重物、有些微壓力，也期許未來工作能多接點相關的活動，「我會努力朝這方向邁進」。三上悠亞透露還沒收過男性送的鑽戒，問及未來對象如果要求婚，要買幾克拉才肯點頭嫁？她思考許久後，認為對方要比自己更有能力，「希望送的比我自己送我自己能買得起的『更大就可以』」，
三上悠亞也表示，從沒買鑽戒給自己過，僅有交往時收過男友送的戒指而已；如果結婚後，老公把婚戒弄丟的話怎辦？她笑說：「真的弄丟的話，就要連我的份再買一對，那就沒有問題。」
除了求婚條件，三上悠亞也開出理想型，另一半必須要支持她的工作，「本身也要是努力的人，家事的話兩人要一起分擔。我本身很注重節日、儀式感，過年過節、聖誕節都要，有小孩的話生日也要記得，如果未來的另一半沒辦法注重這些細節，我就覺得不OK」。