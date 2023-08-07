韓國世界童軍大會全員撤離！為避卡努風雨　營地多災多難又爆性騷

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根據《韓國先驅報》報導，韓國政府已與周邊旅遊設施協調，包括社區活動中心和體育館等等，替撤離新萬錦營地的童軍提供替代方案。包括三星在內的韓國企業，也紛紛提供援助，像是醫務人員、流動廁所、餐車，要確保所有童軍的生活品質無虞。而原訂在營地舉辦的演唱會，推遲到閉幕式前晚（11日）並改在全州世界盃競技場，但隨著全體成員撤離，目前也在考慮將演唱會場地改到首爾的場館舉行。
這次世界童子軍大露營，除了遇到熱浪、颱風等氣候條件影響，營地現場蚊蟲叮咬以及排水不良導致淹水泥濘等問題也為人詬病，甚至還傳出性騷擾事件。
《韓國先驅報》報導指出，一位泰國的童軍男性領隊，被指控偷偷跑進女子淋浴間，聲稱是要前去洗澡，現場約有100多人目擊，但主辦單位卻沒有採取妥善措施應對。不過，當地警方表示，案件仍在調查中，目前並未確認闖入女子淋浴間的行為是否與性意圖有關。
主辦方派出安全防範小組調查後，認為此事是「文化差異」引起，並未涉及性騷擾。不過，提出指控的韓國童軍協會全羅北道童軍隊隊長則持續抨擊，認為主辦方的解釋不清，不明白「文化差異」是指什麼，在大會宣布全員撤離前，就已先帶隊拔營。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110