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韓國世界童軍大會全員撤離！為避卡努風雨　營地多災多難又爆性騷

▲今年第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）在韓國全羅北道的新萬錦營地展開，由於卡努颱風預計將直撲韓國，韓國政府7日決定所有參與童子軍大露營的成員全體提前撤出新萬錦營地。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）在韓國全羅北道的新萬錦營地展開，由於卡努颱風預計將直撲韓國，韓國政府7日決定所有參與童子軍大露營的成員全體提前撤出新萬錦營地。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

今年第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）在韓國全羅北道的新萬錦營地展開，但先是因為高溫熱浪，導致活動一開始就有400多人中暑，英、美童軍組織紛紛提前拔營，韓國政府原本宣布活動繼續，並傾力協助改善營地環境，然而，由於卡努颱風預計將直撲韓國，韓國政府決定參與童子軍大露營的全體成員提前撤出新萬錦營地，世界童軍運動組織（WOSM）也在今（7）日下午2點於官網宣布撤離消息。

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▲上週影響台灣的「卡努颱風」在遠離後，持續朝日韓方向前進，若本週有規劃要前往日韓的民眾務必留意颱風最新動態。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲上週影響台灣的「卡努颱風」在遠離後，持續朝日韓方向前進，若本週有規劃要前往日韓的民眾務必留意颱風最新動態。（圖／翻攝中央氣象局官網）
WOSM聲明稿表示，今天上午收到韓國政府確認，由於卡努颱風影響，童子軍大露營的所有參與者將提前撤離新萬錦營地，後續將轉移到韓國政府安排的疏散處所。WOSM也呼籲韓國政府，加快安排離境計畫，並替參與者提供必要的資源和協助。

根據《韓國先驅報》報導，韓國政府已與周邊旅遊設施協調，包括社區活動中心和體育館等等，替撤離新萬錦營地的童軍提供替代方案。包括三星在內的韓國企業，也紛紛提供援助，像是醫務人員、流動廁所、餐車，要確保所有童軍的生活品質無虞。而原訂在營地舉辦的演唱會，推遲到閉幕式前晚（11日）並改在全州世界盃競技場，但隨著全體成員撤離，目前也在考慮將演唱會場地改到首爾的場館舉行。

這次世界童子軍大露營，除了遇到熱浪、颱風等氣候條件影響，營地現場蚊蟲叮咬以及排水不良導致淹水泥濘等問題也為人詬病，甚至還傳出性騷擾事件。

《韓國先驅報》報導指出，一位泰國的童軍男性領隊，被指控偷偷跑進女子淋浴間，聲稱是要前去洗澡，現場約有100多人目擊，但主辦單位卻沒有採取妥善措施應對。不過，當地警方表示，案件仍在調查中，目前並未確認闖入女子淋浴間的行為是否與性意圖有關。

主辦方派出安全防範小組調查後，認為此事是「文化差異」引起，並未涉及性騷擾。不過，提出指控的韓國童軍協會全羅北道童軍隊隊長則持續抨擊，認為主辦方的解釋不清，不明白「文化差異」是指什麼，在大會宣布全員撤離前，就已先帶隊拔營。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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