統神「狂燒600萬」圓電競夢！隊伍最後1日慘遭淘汰 親曝明年規劃
夏天結束了！台灣傳奇實況主「統神」張嘉航代表自己的戰隊地獄豬（HPS）打職業電競賽事，但隨著昨（6）日最後一場賽事結束，最終他們以7勝11敗名列第七，無緣晉級季後賽，消息也引發大批粉絲不捨喊：「期待統神下次的登場」。
記者潘毅/綜合報導
《英雄聯盟》PCS 聯賽昨（6）日進行最後一天例行賽，而統神的地獄豬在當天都還有一線晉級季後賽的機會，但隨著先前一度7連敗的中信CFO獲得勝利後，宣告了他們的夏季賽結束了。
地獄豬賽後也在臉書上貼出全隊的合照，統神還把只要到場就會輸比賽的前教練「基隆東」的照片捧在手裡，並向所有贊助商致謝「期待下次地獄之門開啟」。不少粉絲看完也紛紛直呼不捨，希望明年還能看到即將35歲的他繼續上場。
統神參與本屆PCS的過程充滿離奇，春季賽先是因為工作緣故而無法打，最終才在夏季賽以34歲的破紀錄高齡登板上場打野，更因此到國外去。但統神日前也在直播中透露，自己組戰隊一年已經花了600 萬左右，收支粗略算了一下，大概賠了150萬元，才讓自己圓了電競夢。
至於明年還有沒有機會於電競賽場上看到這名「拉風的男人」？統神則表示，自己明年有機會換路，因為打野已經玩膩了，至於隊上的選手們，他都不會強留，只要有其他隊伍要，都願意放手給他們更好的機會。