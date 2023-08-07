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越南人不吃狗肉了！首都一年倒閉300家　「世代之爭」引熱議

越南年輕人意識到「吃狗肉」極為不人道，越南首都河內一年內便倒了300家狗肉店。（示意圖／非當事狗／報系資料照）
越南年輕人意識到「吃狗肉」極為不人道，越南首都河內一年內便倒了300家狗肉店。（示意圖／非當事狗／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

對於視狗狗如命的台灣飼主或動保團體來說，吃狗可以說是駭人聽聞的事，然而在越南已是行之有年的事，甚至有殺狗宴請海外歸來親戚的習俗。然而隨著網路普及和動保意識抬頭，越南年輕人意識到此事極為不人道，越南首都河內一年內便倒了300家狗肉店。

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越南快訊VnExpress》報導，越南人吃狗的傳統正逐漸步入歷史，一個有20名家庭成員的聊天群組內，以多數決方式決定是否要以狗肉宴請海外歸來的親戚，有12名家庭成員投下反對票，讓此事告吹，47歲的長輩德雄感到憤怒和不解。德雄認為海防市（Hai Phong）的狗肉非常有名，全家又剛好住在海防市先浪縣（Tien Lang），他無法理解為什麼年輕人說「時代變了」。

德雄的家人表示「狗是人類的朋友」，屠殺朋友只為了招待家人，是非常野蠻的事。除了德雄一家，越南戒吃狗肉的人數愈來愈多，最明顯的跡象就是屠宰場和狗肉街人潮不再，今年70歲的狗肉攤販阮進（Nguyen Tien）意識到可能要倒閉了，家住河內市淮德縣（Hoai Duc）的他說：「做了40多年，生意沒有那麼不好過。」

阮進指出，2010年以前，每個月可賣1至2噸的狗肉，主要供應給紅河沿岸日新街（Nhat Tan）和廣告街（Quang Ba）的狗肉餐廳，現在生意跌到剩2成，市中心很多狗肉街已人去樓空，目前他每天最多殺6到7條狗。

河內市畜牧獸醫局統計，2018年展開「向狗肉說不」的宣傳後，當年河內市的狗肉店就倒3成，從1100家減少到800家。越南畜牧業協會常務副主席阮玉山（Nguyen Ngoc Son）說，經過4年，全市狗貓肉店和屠宰場大量關閉。

越南禁吃狗肉和貓肉的論壇、動物福利俱樂部或動物救援站的數量也在增加。負責救援和收養貓狗的阮明光（Nguyen Minh Quang）對此頗有感觸，他迄今已從屠宰場救出350隻狗和100多隻貓，然而13年前他去屠宰場贖回貓狗時，身邊的朋友都覺得他瘋了；但13年後加入救援社團的人大量增加，足見動保意識確實正在萌芽。

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