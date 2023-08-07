越南人不吃狗肉了！首都一年倒閉300家　「世代之爭」引熱議

我是廣告 請繼續往下閱讀
德雄的家人表示「狗是人類的朋友」，屠殺朋友只為了招待家人，是非常野蠻的事。除了德雄一家，越南戒吃狗肉的人數愈來愈多，最明顯的跡象就是屠宰場和狗肉街人潮不再，今年70歲的狗肉攤販阮進（Nguyen Tien）意識到可能要倒閉了，家住河內市淮德縣（Hoai Duc）的他說：「做了40多年，生意沒有那麼不好過。」
阮進指出，2010年以前，每個月可賣1至2噸的狗肉，主要供應給紅河沿岸日新街（Nhat Tan）和廣告街（Quang Ba）的狗肉餐廳，現在生意跌到剩2成，市中心很多狗肉街已人去樓空，目前他每天最多殺6到7條狗。
河內市畜牧獸醫局統計，2018年展開「向狗肉說不」的宣傳後，當年河內市的狗肉店就倒3成，從1100家減少到800家。越南畜牧業協會常務副主席阮玉山（Nguyen Ngoc Son）說，經過4年，全市狗貓肉店和屠宰場大量關閉。
越南禁吃狗肉和貓肉的論壇、動物福利俱樂部或動物救援站的數量也在增加。負責救援和收養貓狗的阮明光（Nguyen Minh Quang）對此頗有感觸，他迄今已從屠宰場救出350隻狗和100多隻貓，然而13年前他去屠宰場贖回貓狗時，身邊的朋友都覺得他瘋了；但13年後加入救援社團的人大量增加，足見動保意識確實正在萌芽。