颱風一走熱到快融化！全台「8縣市」互飆高溫 花蓮中午衝破40度
卡努颱風上週遠離台灣後，間接增強夏季西南季風的勢力，而西南季風除了導致中南部出現連日大雨外，位於背風側的北部、東半部高溫也直線飆升，根據中央氣象局觀測，今（7）日花蓮瑞穗鄉的「舞鶴」，在下午13時10分，出現攝氏40.2度的極端高溫，幾乎海放排名第二的宜蘭縣大同鄉的攝氏38.5度，提醒民眾，西南風環境將持續至週六（8月12日），氣象局持續針對8縣市發布「高溫資訊」。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局今日觀測數據顯示，各縣市最高溫排行上，花蓮攝氏40.2度排在首位，其次依序是宜蘭攝氏38.5度、台東攝氏37.7度、台北和新北攝氏37.5度、基隆攝氏36.7度、苗栗攝氏36.3度、桃園攝氏36度。
氣象局提醒，由於西南風沉降影響，臺東縣已有焚風發生，因此持續發布高溫資訊，臺北市、新北市、花蓮縣、臺東縣為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣為「黃色燈號」，請注意攝氏36度高溫。
氣象局表示，明（8）日父親節仍受西南風影響，北部和東半部高溫持續，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部山區有局部豪雨發生的機率，北部地區及澎湖、金門也有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。