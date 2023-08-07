范逸臣抱的不是田中千繪！片場公主抱《笨男人》跑2步就慘摔
電影《我最愛的笨男人》今（7）日舉行主題曲〈笨男人〉發布會，3位演員郭泓志、范逸臣、姚淳耀現場分享拍攝和錄音趣事，范逸臣透露，有一場戲他被要求要公主抱女主角劉奕兒奔跑，事前他抱監製孫啟明試戲：「才2步就摔下去！」笑翻全場。
記者黃雅琪/台北報導
首度進軍大銀幕的郭泓志，第一次拍電影就為電影獻唱主題曲，他自曝：「錄音之前超緊張，在旁邊先做了50下伏地挺身才開嗓！」姚淳耀也笑說：「終於有機會讓我一展長才！除了拍電影，希望也有機會以主題曲進軍金馬獎！」擁有豐富歌唱經驗的范逸臣則為兩位兄弟的唱功打分數：「87分！不能再更高了！」
范逸臣、郭泓志、姚淳耀在活動現場獻唱主題曲〈笨男人〉，展現十足默契，獲得全場肯定。監製孫啟明表示〈笨男人〉這首歌就像電影裡的情節，3兄弟各自在江湖路上遇到許多狗屁倒灶的事，只要兄弟一聲支援必定隨時奉陪，多困難的事都不怕。
開拍的第一場戲就令人印象深刻，范逸臣分享：「在拍第一場戲的時候，因為是3個人爭執的橋段，在排練時郭泓志就拿出全力在演，還排到手都受傷了！」郭泓志回應：「因為第一次演戲，我就想表現到完美的狀態！沒想到太用力了！」姚淳耀也笑說：「果然是大聯盟等級的演技！」