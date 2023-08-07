露天貨車塞16名移工！新加坡交通意外引關注　移工：我們不是動物

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新加坡人權組織「客工益重（TWC2）」發聲明指出，政府說要改善工人安全的新規，根本是一場騙局，頒布的新規「跟沒改一樣」。新加坡今年起分階段實施的新規定包括要求載送移工的小貨車必須安裝遮雨罩等措施，但接連發生幾起交通事件，讓新加坡的移工人權問題浮上檯面。雖然超過20個企業團體聯合發聲明回應，改變現行規定將牽涉實務上的複雜性，但新加坡外交部無任所大使許通美批評：「只是不願意多花錢而已！企業反對的真正原因是錢，如果必須使用有座位、有安全帶的車輛來接送移工，成本勢必增加。」
因為大部分企業不願意多花一點錢，移工每天上班和下班回宿舍，都得搭乘擁擠且沒有安全措施的露天貨車。來自孟加拉的移工T受訪表示，公司的小貨車可載16名工人，但車上同時還放了工人的個人裝備、食物及其他設備。T說：「我們坐在貨車上就像動物。」一旦發生意外，移工可能直接飛出車外並送命。另外，移工們也表示公司為了只用「一趟車」運送所有工人，午晚班次的工人也得一大早出門到工地待命，移工們長期處於睡眠不足的狀態，對人身安全也大有影響。直到出現幾起交通意外，新加坡社會才開始注意起營建業移工們的安全，新加坡外交部無任所大使許通美曾批評，新加坡對待移工不像第一世界的作法，反而像第三世界。